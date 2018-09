Wegen Rossmann: Tage des Drogerie-Ecks sind gezählt

Martin Risken

Zehdenick (MOZ) 50 Prozent Rabatt auf alles, das wirkt. So voll wie selten zuvor ist in diesen Tagen das Drogerie-Eck von Sylvia Lange am Marktplatz in Zehdenick. Die Tage ihres Ladens sind gezählt. Warum sie nach sechs Jahren zumacht? „Weil Rossmann kommt“, sagt die ehemalige Schlecker-Drogeristin mit deutlich vernehmbarer Verbitterung in ihrer Stimme.

Sechs Jahre lang habe sie jeden Tag zehn Stunden im Laden gestanden, doch die Stadt habe es ihr nicht gedankt. Stattdessen sei die Ansiedlung von Rossmann betrieben worden. Noch ist aber ziemlich unklar, wann der Filialist sein Geschäft im Einkaufszentrum Grünstraße eröffnen wird. Vor ein paar Wochen teilte Bürgermeister Arno Dahlenburg (SPD) mit, dass die Stadt von dem Investor die Nachricht erhalten habe, dass die Baugenehmigung zur Umwandlung des ehemaligen Netto-Marktes in eine Drogerie vorliege. Lange hatte die Stadtverwaltung auf diese Nachricht warten müssen. Es dürfte wohl noch Monate dauern, bis Rossmann eröffnet.

Warum also schließt das Drogerie-Eck jetzt schon? Weil jetzt die umsatzschwachen Monate kämen, begründet Sylvia Lange das plötzliche Aus und zählte die Monate auf, in denen die Umsätze mau seien. Also lohne sich die Sache nicht mehr. Die Filiale in Löwenberg sei schon im August dicht gemacht worden. Mehr möchte sie nicht sagen. Zu groß ist die Enttäuschung über die Aufgabe ihres Geschäftes, das sie mit anfänglich soviel Optimismus 2012 mit ihrem Mann Peter aufgebaut hatte.

Dabei ist die Geschäftsfrau mittlerweile eine Berühmtheit. Vor einem Jahr noch berichtete das Schweizer Fernsehen über sie. Als eine von 25 000 Frauen, die durch die Schlecker-Pleite ihren Job verloren hatten und sich selbstständig gemacht hatte, wurde sie für das Schweizer Fernsehen porträtiert – als einzige, die dem Drogerie-Gewerbe treu geblieben war. 16 Jahre war Sylvia Lange beim damaligen Drogerie-König angestellt. „Es war wirklich ein schönes Arbeiten, wir haben gut Geld verdient. Ich hatte als Frau über 15 Euro Stundenlohn. Also, wir können uns nicht beschweren“, zitierte das Fernsehen die Zehdenickerin. Das Ende sei dann weniger schön gewesen. Die Nachricht der Schlecker-Insolvenz kam per Fax. Danach hatte die damals 42-Jährige mehr als 30 Bewerbungen geschrieben, bevor sie sich für die eigene Drogerie entschied. Sie wurde ihre eigene Chefin. „Diese Freiheit ist schön“, schwärmte sie damals. Auch wenn ihr der Neustart nicht einfach gemacht wurde. Denn am schwierigsten war es, Lieferanten zu finden. Viele trauten ihr nicht zu, dass sie es schaffen wird. Immer wieder tauchten Schließungsgerüchte auf. Die hielten sich hartnäckig. Im Gespräch mit dieser Zeitung versuchte Sylvia Lange diese Gerüchte 2013 zu zerstreuen. Ihr Markt schreibe schwarze Zahlen und es gebe keinen Grund, das Geschäft aufzugeben.