Neues Konzept für Gedenkstätte

Doris Steinkraus

Seelow (MOZ) Kritik gab es im Kreisausschuss zum Verfahren für die künftige Arbeit in der Seelower Gedenkstätte. Im Gremium lag noch kein Dokument vor. Es soll jedoch vom Kreistag am 17. Oktober beschlossen werden. Der Kreis hatte die Erarbeitung eines neuen Konzepts ausgeschrieben. Die Bewerbungsfrist endete am 3. September. Es gab laut Vizelandrat Friedemann Hanke (CDU) zwei Bewerbungen, die jetzt geprüft würden.

„Ich hätte mir gewünscht, dass die Fraktionen stärker einbezogen werden“, sagte Dietmar Barkusky (Linke). „Es geht um die künftige inhaltliche Ausrichtung.“ Eine Vertagung bis zum Dezember-Kreistag brächte ein zeitliches Problem, so Hanke. Das Konzept soll ab Januar umgesetzt werden. Der den Zuschlag erhält, müsse dies vorbereiten. Der Vorschlag von Linken-Fraktionschef Uwe Salzwedel, dann einen Sonder-Kreisausschuss einzuberufen, der dazu entscheiden sollte, wurde zurückgewiesen. „Es geht um ein Konzept für drei Jahre und damit um eine Gesamtsumme von mehr als 300 000 Euro“, erklärte der Kämmerer und Beigeordnete Rainer Schinkel (SPD). Ab einer Summe von 250 000 Euro müsse der gesamte Kreistag entscheiden. Salzwedel verwies auf ein aus seiner Sicht generelles Problem. Auch zu anderen Themenbereichen fehle immer wieder die Transparenz. Es gehe bei der Gedenkstätte letztlich um ein sehr sensibles Thema, das man nicht mal so im Schnellverfahren entscheiden könne. Schinkel und Hanke sicherten zu, dass die Fraktionen fristgerecht die Unterlagen erhalten werden und sich noch damit beschäftigen können. Letztlich entscheide der Kreistag, auch über eine mögliche Zurückstellung.

CDU-Fraktionschef Frank Schütz verwies auf den geplanten Beirat, der gebildet werden soll. „Dort sind auch Abgeordnete vertreten. Wir behalten also künftig die Möglichkeit, uns als Abgeordnete in die inhaltliche Arbeit einzubringen“, warb er für das von der Verwaltung vorgeschlagene Vorgehen.