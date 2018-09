Saarower kassieren viele Gegentore

Roland Hanke

Bad Saarow (MOZ) Eine Heimniederlage haben die Fußballer von Preußen Bad Saarow am 4. Spieltag der Landesklasse Ost einsteciken müssen. Sie unterlagen der SG Niederlehme mit 3:6 (1:3) und sind jetzt Achter in der Tabelle.

„Wir verteidigen momentan schlecht und bekommen dadurch zu viele Gegentore. Und es fehlt das entsprechende Selbstvertrauen in den Zweikämpfen“, sagt Saarows Trainer Oliver Maaß. Zuletzt hatte sein Team 1:6 im Derby bei Preußen Beeskow verloren und hat inzwischen insgesamt 16 Gegentreffer kassiert – nur einen weniger als der SV Woltersdorf (11.) und genauso viele wie der Vorletzte SG Bruchmühle und Schlusslicht MSV Zossen.

„Die Niederlehmer haben das gut gemacht und auch in dieser Höhe verdient gewonnen. Bei uns wurden zu viele individuelle Fehler gemacht“, erklärt Oliver Maaß. Bis zur 35. Minute sah es für die Gastgeber noch ganz gut aus, als sie den 0:1-Rückstand von Lukas Stothut (24.) ausgleichen konnten. Nach einem schnellen und schönen Spielzug über die linke Seite und einer Kurzpass-Stafette kam der Ball zu Tom Herrmann, der aus rund sechs Metern zum 1:1 einschob.

Doch die Gäste hatten eine Antwort parat und erzielten noch vor der Pause zwei Tore durch Sebastian Groggert (37.) und Matthias Klatt (40.). Vier Minuten nach Wiederanpfiff zappelte der Ball gleich zweimal durch Niederlehmer Spieler im Netz: erst zum 1:4 durch Niklas Hentschel, dann zum 2:4 durch ein Eigentor von Mathias Pagenkopf.

Die Saarower versuchten, weiter zu verkürzen. Dies gelang ihnen allerdings erst durch einen von Stefan Hoppe sicher verwandelten Foulelfmeter. Doch erneut fanden die Gäste eine Antwort. Erst traf Stothut (84.), ehe Groggert in der ersten Minute der Nachspielzeit für den Endstand sorgte.

Nun hoffen die Saarower, in der folgenden „englischen Woche“ auf etwas Zählbares. Zunächst stehen zwei Derbys auf dem Programm: am Sonntag, ab 15 Uhr, beim Tabellenzweiten Müllroser SV und am Feiertags-Mittwoch zur selben Zeit daheim gegen den Ortsnachbarn Storkower SC. Drei Tage später geht es dann zum MTV Wünsdorf.