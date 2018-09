Ein völlig unerwarteter Auswärtssieg

Hagen Bernard

Eisenhüttenstadt Der FSV Dynamo Eisenhüttenstadt hat sich in der Fußball-Landesliga Süd beim Aufsteiger TSV Schlieben mit 2:0 (0:0) durchgesetzt. Damit verbessern sich die Gäste auf den fünften Rang.

Großer Jubel der Eisenhüttenstädter auf dem Rasenplatz im Sportzentrum Steigemühle – die fast ausschließlich mit A-Junioren aus der vergangenen Saison angetretenen Gäste entführen vorher kaum für möglich gehaltene drei Zähler nach Eisenhüttenstadt. „So ist es im Fußball. Manchmal verlierst Du mit einer gut besetzten Mannschaft völlig unerwartet, doch dann gewinnst Du auch mit einer Truppe, von der es niemand erwartet hätte“, erklärt Dynamo-Trainer Dietmar Brauer.

Bereits im Vorfeld hatte für den 58-Jährigen festgestanden, dass er sich mit seiner jungen Mannschaft in Schlieben keineswegs verstecken will. „Mit diesen Spielern hatten wir ohnehin nichts zu verlieren“, bekannte er. Da jedoch nahezu erwartet die Gastgeber mit weiten Pässen das Mittelfeld überbrückten und eher auf schnelle Gegenstöße lauerten, mussten die Gäste mehr in das Spiel investieren als ihnen lieb war. „Ich habe den Jungs zur Pause gesagt, wir sind hier auch mit einem 0:0 zufrieden. Wir sind die Gäste und müssen das Spiel nicht machen. Die Schliebener haben hinten zu sechst gestanden und die Räume ganz eng gemacht.“

Bereits in der sechsten Minute hatten die Eisenhüttenstädter ihren ersten verheißungsvollen Freistoß, Maik Frühauf setzte den Ball in die Mauer. Zwar verbuchten auch die Gastgeber danach einige gute Offensivaktionen durch Marco Fritze (15.), Thomas Lenke (20.), Max Drössikk (23., 24.) und Robert Dehme (28.), doch die Gäste hatten dieses Mal mit Sebastian Grummt einen Torwart, der sowohl in der Strafraumbeherrschung als auch auf der Linie stark reagierte. „So gut habe ich ihn schon seit einem Jahr nicht mehr gesehen, ihm gelang alles“, lobt Brauer.

So gingen die Gäste in der 50. Minute in Führung, als bei einer Kontersituation Steven Frühauf auf der rechten Seite durchlief und der links mitgelaufene Robert Glaser dessen Zuspiel mit einem Schuss ins lange Eck verwertete. Beim 2:0 sieben Minuten später traf Steven Frühauf nach Zuspiel ins Zentrum von der Strafraumgrenze.

In der Schlussphase drückten die Gastgeber, doch die Eisenhüttenstädter überstanden auch diese Phase ohne Gegentreffer. Daniel Höhne hatte zwar in der 77. Minute getroffen, jedoch aus Abseits-Position. „Da hätten wir unsere Kontermöglichkeiten besser ausspielen müssen. Doch gut fand ich, niemand hat nach einem Fehlpass gemeckert, alle Spieler haben sich gegenseitig geholfen“, freut sich Brauer über den Zusammenhalt der jungen Spieler. „Da sind Konstantin Klippenstein, Maik Frühauf und Oliver Weniger für die fehlenden Älteren in die Bresche gesprungen und haben die Mitspieler geführt.“(hb)

FSV Dynamo Eisenhüttenstadt: Sebastian Grummt – Eddi Hantelmann, Yvan Ghilslain Ngoyou, Konstantin Klippenstein, Dmitrij Altengof – Bagher Niazi (82. Morro Sanneh), Oliver Weniger, Maik Frühauf, Robert Glaser – Nayeb Fatahi (90. Mahmood Aghamohammad), Steven Frühauf

Tore: 0:1 Robert Glaser (50.), 0:2 Steven Frühauf (57.) – Schiedsrichter: Daniel Sievers (Nuthe-Urstromtal) – Gelb-Rote Karte: Max Drössigk (87./Schlieben) – Zuschauer: 104