Wohin kann man abends mal weggehen?“

Michael Dietrich

Schwedt (MOZ) Fünf Studenten der Zahnmedizin an der Universität Greifswald weilen derzeit für eine Woche zu Besuch in Schwedt. Der Zahnärzteverein organisiert solche Besuche schon das fünfte Jahr in Folge.

Die Studenten können genau das, was man im Studium meist nicht lernt, in Praxen von Schwedter Zahnärzten, Kieferorthopäden, Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgen sowie bei Zahntechnikern erfahren und erfragen. „Sie lernen Einzel- und Doppelpraxen sowie Labore kennen, erfahren aus erster Hand, wie Abrechnungen funktionieren, Mitarbeiter geführt werden und wie die Praxen zusammenarbeiten. Wir wollen ihnen zeigen, dass es sich auch lohnt, in der Provinz niederzulassen und dass man in der Uckermark mit dem Ankerzentrum Schwedt durchaus wirtschaftlich erfolgreich arbeiten kann“, sagt Kieferorthopädin Christine Amsel-Klausnitzer vom Zahnärzteverein.

Angehende Zahnärzte können sich nach dem Studium aussuchen, wo sie sich eine Assistenzstelle suchen. Auf Schwedt, geben die fünf jungen Frauen und Männer offen zu, wären sie allein nicht gekommen. Mit der Einladung und dem Besuchsprogramm in Zahnlaboren und Praxen wirbt der Zahnärzteverein bei ihnen für den potenziellen Arbeitsplatz und Wohnort Schwedt. Die Studenten lernen die PCK Raffinerie kennen, nehmen an einer Probe des neuesten Theaterstücks an den Uckermärkischen Bühnen teil und erleben Stadtführung, Nationalpark, einen Ausflug in die Geschichte des Tabakanbaus und werden vom Stadtoberhaupt empfangen.

Ado ist 29 Jahre alt, kommt aus Berlin. In Schwedt zu leben, ist für ihn grundsätzlich nicht ausgeschlossen. „Wir kennen das Leben in der Kleinstadt ja vom Studium in Greifswald“, sagt der hochaufgeschossene junge Mann. Noch weiß er nicht, wohin es später geht, auch seine Freundin studiert in Greifswald. Er nutzt den Umstand, dass sich sogar der Bürgermeister für sie Zeit nimmt, und fragt ihm Löcher in den Bauch: Wie entwickelt sich die Einwohnerzahl? Gibt es eine gute Gesundheitsversorgung, ein größeres Krankenhaus? Wie sieht es mit Kita-Plätzen aus?

Jürgen Polzehl spult die Stadtmarketing-Werbeschleife ab. Die Stadt stehe gar nicht so schlecht da mit Theater, Schwimmbad, Kino, ausreichend Kitas, günstigen Mieten und Baupreisen, reichlich Natur und stabiler Wirtschaft. „Schwedt ist ein toller Standort auf der Achse Berlin-Stettin. Zwischendurch kann man ja nach Berlin abhauen – normalerweise“, sagt der Bürgermeister. Nur bei der Nachfrage des 22-jährigen Studenten Jason („Wohin kann man abends weggehen?“) hält Polzehl kurz inne: „Tja, was soll man da sagen...?“, ehe er die ein, zwei Bars erwähnt.