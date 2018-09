Nötigungs-Fall erneut aufgerollt

Nadja Voigt

Bad Freienwalde (MOZ) Erst im dritten Anlauf ist ein junger Mann wegen Nötigung im besonders schweren Fall nun zu einem Jahr und neun Monaten verurteilt worden. Die Strafe wurde zur Bewährung ausgesetzt. Sein Fall beschäftigte das Amtsgericht Bad Freienwalde bereits zum zweiten Mal: Schon 2016 war ein Urteil ergangen. Wegen Nötigung und Körperverletzung wurde er zu zwei Jahren und drei Monaten Haft verurteilt. Da gegen das Urteil Revision eingelegt wurde, legte das Oberlandesgericht fest, den Fall an das Amtsgericht zurück zu verweisen.

Damit jedoch tat sich die Richterin schwer: Erst im dritten Anlauf, nach fast einem halben Jahr, erschien dann tatsächlich auch der Angeklagte – diesmal in Handschellen vorgeführt von der Polizei. Leidtragende war die Geschädigte: Nach den ersten Verhandlungen musste sie jedes Mal wieder im Gericht erscheinen. Musste sich auf eine Aussage vorbereiten. Um dann wieder nicht aussagen zu können. Und wieder warten zu müssen.

Wie belastend die Situation für die junge Frau war, zeigte die Verhandlung: Bei ihrer Aussage brach sie weinend zusammen. Schon zu den beiden vorher angesetzten Terminen war sie nur in Begleitung erschienen. Nervosität und Angst waren jedes Mal deutlich sichtbar. In einer 30-minütigen Pause verständigte sich das Gericht bei der Verhandlung nun mit Staatsanwaltschaft und Verteidigung darauf, ihr eine weitere Aussage zu ersparen.

Denn die Details der Tat wirken nach: Weil sie ihr Portemonnaie verloren hatte, schrieb die Geschädigte eine Reihe von Handy-Nachrichten. Daraufhin meldete sich der Angeklagte, den sie bereits vorher kannte, und signalisierte, ihre Geldbörse gefunden zu haben. Um dann, als sie sie bei ihm zu Hause abholen will, auf einen „Finderlohn“ zu pochen. „Ich sollte es wieder gut machen“, sagte die junge Frau zitternd und mit brechender Stimme aus. „Dann hat er mich festgehalten. Und mich gezwungen ...“ Aussprechen konnte die junge Frau nicht, wozu der Angeklagte sie genötigt hat. In der Anklageschrift stand es explizit: Er hat sie zum Geschlechtsverkehr in allen Varianten aufgefordert und diesen auch vollzogen.

„Er hat sein Bedürfnis nach Befriedigung gegen den Willen der jungen Frau durchgesetzt“, konstatierte der Staatsanwalt. „Der Gesetzgeber hat die Zügel inzwischen deutlich angezogen. Sie müssen ihr Verhalten gegenüber Frauen deutlich überdenken“, sagte er in Richtung Anklagebank. Der Beschuldigte gab in seiner Aussage allerdings an, er sei nicht der Meinung gewesen, es habe ihr nicht gefallen. Als „dumme Aktion“ beschrieb er sein Verhalten im Nachhinein. Und entschuldigte sich: „Ich lass dich in Ruhe in Zukunft“, versicherte er etwas unbeholfen. „Ich will dir aus dem Weg gehen.“

Ein Kontaktverbot gehörte denn auch zu den Eckpunkten der Verständigung zwischen dem Gericht, dem Anwalt und dem Staatsanwalt. Dabei betonte die Richterin, dass das verhängte Schmerzensgeld in Höhe von 300 Euro nicht im Verhältnis zur Tat stehe. Zudem wurde ein Bewährungshelfer sowie vier Jahre Bewährungszeit zur Auflage gemacht. Zu seinen Ungunsten bewertete das Gericht die erheblichen und zum Teil einschlägigen Vorstrafen des Angeklagten.