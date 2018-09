Als sich die Stasi in Wolfswinkel umsah

Bernhard Schwiete

Storkow (MOZ) Die Zahlen, die auf einer der elf Schautafeln im Erdgeschoss des Storkower Rathauses genannt werden, sind eindrucksvoll: Im Jahr 1953 hatte die Stasi auf dem Gebiet des heutigen Brandenburg 1053 hauptamtliche Mitarbeiter. 1989 waren es 8574, mehr als acht Mal so viele. Hinzu kamen etwa 26 700 inoffizielle Mitarbeiter. Auf einem Luftbild sind die gigantischen Ausmaße der Stasi-Zentrale mit ihren 49 Häusern rund um die Normannenstraße in Berlin-Lichtenberg zu erkennen.

Axel Schmidt war am Dienstagvormittag einer der ersten, der die Ausstellung betrachtete. Nach einem Besuch des Bürgerbüros im Rathaus entschied er sich spontan zu einem kurzen Rundgang. Mit der Stasi kam der heute 55-Jährige einst auch selbst in Berührung. „Ein Kumpel von mir wollte in den Westen fliehen“, erzählte er. Das wurde der Stasi offenbar bekannt. Jedenfalls wurde Schmidt zur Vernehmung in die Stasi-Kreisdienststelle in Fürstenwalde, wo er damals wohnte, geladen. In seinem Bekanntenkreis habe er einige Menschen, von denen er heute wisse, dass sie früher für die Stasi arbeiteten.

Resonanz gefunden hat das Angebot im Storkower Rathaus auch in der Europaschule. „Mit unseren Zehntklässlern, bei denen in Geschichte die DDR-Zeit auf dem Lehrplan steht, wollen wir die Ausstellung besuchen“, kündigt Schulleiter Ingolf Knobloch an. So könne man für die Schüler einen regionalen Bezug herstellen. Exkursionen zum Thema Stasi sind an der Schule indes nichts Neues. Traditionell immer im Mai besuchen die Zehntklässler die Stasi-Gedenkstätte in Berlin-Hohenschönhausen.

Präsentiert wird die Wanderausstellung in Storkow von der Außenstelle Frankfurt (Oder) der Stasiunterlagen-Behörde des Bundes. Außenstellenleiter Rüdiger Sielaff bietet am Donnerstag, 11. Oktober, einen vertiefenden Vortrag an. Von 17 bis 19 Uhr spricht er im Rathaus unter dem Titel „Beobachten. Verfolgen. Zersetzen“ über das Wirken der Stasi in Storkow. In der Ausstellung gibt es diesen ganz lokalen Bezug nicht – mit Ausnahme eines kleinen Hinweises auf dem Ankündigungsplakat. Das ehemalige Kinderferienlager „Julian Grimau“ des Halbleiterwerkes Frankfurt in Wolfswinkel ist dort abgebildet. Neben einigen anderen Objekten rund um den Storkower See wurde es von der Stasi auf die Möglichkeit geprüft, im Kriegsfall „Dienstobjekte“ in die dortigen Bungalows und Baracken zu verlagern, heißt es im erläuternden Text.

Außerdem wird am 11. Oktober von 14 bis 17 Uhr auch eine Bürgerberatung angeboten. Mitarbeiter der Behörde aus Frankfurt beantworten Fragen zur persönlichen Akteneinsicht. Für entsprechende Anträge muss der Personalausweis mitgebracht werden. Ein Mitarbeiter der Landesbeauftragten zur Aufarbeitung der Folgen kommunistischer Diktatur berät Menschen, die von DDR-Unrecht betroffen sind.

Die Ausstellung kann besichtigt werden bis 22. Oktober zu den Öffnungszeiten des Rathauses: montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr, dienstags und donnerstags auch von 13 bis 18 Uhr.