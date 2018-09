Zähneputzen mit Hund Bello

René Matschkowiak

Frankfurt (Oder) (MOZ) Zähne putzen ist wichtig. Das lernen die Kinder schon, wenn sich die ersten Zähne ihren Weg gebahnt haben. In den Kitas der Stadt gehört die Zahnpflege wie selbstverständlich zum Tagesablauf. Ein besonderer Höhepunkt für die Kitakinder ist aber auch immer ein Besuch im Gesundheitsamt der Stadt.

Beim Zähnchentreff zum Tag der Zahngesundheit gibt es beim zahnärztlichen Dienst einiges zu entdecken. So werden gemeinsam die Zähne geputzt, aber auch Zähne ausgemalt. Dann geht es für die Knirpse auf den Zahnarztstuhl, mit dem sie auch gern mal hoch und runter fahren dürfen. „So wollen wir Ängste abbauen“, erklärt Zahnärztin Petra Haak. Die Kinder der Kita Oderknirpse sind jedenfalls mit Begeisterung dabei, wenn etwa ihre Zähne gefärbt werden und so angezeigt wird, wo man besonders putzen muss. Auch beim Ausmalen der Papierzähne ist der Eifer nicht zu bremsen. Mit Schwester Kerstin Schaffer werden zusammen mit Hund Bello die Zähne im eigens kindgerecht eingerichteten Waschraum geputzt. „Nur einen kleinen Klecks Zahncreme benötigt man“, erklärt sie den Kindern. Danach führt sie an Bello vor, wie man richtig putzt. Nur beim Ausspülen darf der Stoffhund pausieren. Als dann die Kinder bei Bello die Zähne putzen dürfen, ist das Gedrängel groß.

Nach den verschiedenen Stationen geht es für die Kinder noch zur prophylaktischen Untersuchung. Hier werden die Kinder allerdings nicht behandelt, vielmehr bekommen die Eltern Hinweise, wenn etwas im Argen liegt. Insbesondere Nuckelflaschen mit zuckerhaltigen Tees und Säften gelten bei Kleinkindern als Problem für die Zahngesundheit. Das Milchgebiss ist besonders anfällig für Karies.

Zur Gruppenprophylaxe werden die Kinder in den Kitas in der Oderstadt zwei Mal im Jahr gebeten. Außerdem gibt es in Frankfurt die sogenannten Kitas mit Biss, zu denen auch die Fröbel-Kita Oderknirpse gehört. Das bedeutet, dass sie sich als Einrichtung selbst verpflichtet hat, besondere Qualitätsstandards einzuhalten. Dazu gehört ein gesundes Frühstück ohne Zucker, aber natürlich auch das Zähneputzen in der Kita. Jeden Tag nach dem Mittagessen wird dort geputzt.