Bäume im Landkreis brauchen Hilfe

Frank Groneberg

Müllrose (MOZ) Gartenfachleute aus dem Landkreis Oder-Spree haben am Montag mit Landrat Rolf Lindemann (SPD) darüber beraten, wie die Pflege und der Schutz der Bäume verbessert werden können.

„Mit dem Zustand der Bäume können wir überhaupt nicht zufrieden sein, ganz im Gegenteil. Viele Bäume befinden sich in einem schlechten Pflegezustand. Das betrifft vor allem die Jungbäume, die in den vergangenen zehn bis 15 Jahren gepflanzt worden sind und nicht fachgerecht gepflegt werden.“

Die Warnung ist deutlich, die Siegfried Schulz ausspricht. Der Gartenbau-Ingenieur, in der Region als „Garten-Doktor“ bekannt, hat Fachleute aus Gartenbaubetrieben aus dem gesamten Landkreis Oder-Spree und den Landrat Rolf Lindemann eingeladen, um gemeinsam über den Zustand der Bäume im Kreis zu diskutieren und Lösungen für eine Verbesserung der Situation anzuregen. Vor allem dort, wo Gemeinden und Ämter für die Bäume zuständig sind, gebe es Defizite, wird im Laufe der Diskussion deutlich. Zum einen, weil Bäume zwar gepflanzt, aber danach nur ungenügend und oft nicht fachgerecht gepflegt und betreut würden. Zum anderen, weil „zu viele Bäume gefällt werden“, wie Siegfried Schulz sagt. Oft wirke die Begründung, die Fällung sei aus Gründen der Verkehrssicherheit notwendig, eher vorgeschoben.

„Wir brauchen eine komplette Kehrtwende“, betont der Gartenbau-Ingenieur. Und die anderen Fachleute – Beate Haeder aus Wendisch-Rietz, Herbert Heinrich (Lindenberg), Manfred Kasper (Müllrose) und Jens-Uwe Kucher (Friedland) – stimmen ihm zu. „Entscheidend ist, die Jungbäume auch nach den ersten drei, vier Jahren zu pflegen und zu betreuen und sie nicht sich selbst zu überlassen.“ Und Siegfried Schulz hat auch einen Vorschlag: „Wir brauchen ein neues Pflege- und Betreuungskonzept für die Bäume im Landkreis. Wir schlagen vor, dass in allen Gemeinden Register angelegt werden, in denen alle Bäume erfasst werden, die in den vergangenen zehn bis 15 Jahren gepflanzt worden sind, und alle Neubäume. Damit werden die Kontrollmöglichkeiten des Pflegezustandes der Bäume verbessert.“ Letztlich müssten sich die Gemeinden und Ämter stärker um die Bäume in ihrem Verantwortungsbereich kümmern.

Rolf Lindemann nimmt den Vorschlag zur Erarbeitung eines neuen Konzeptes mit Interesse auf. „Das muss jetzt aber jemand anschieben“, sagt er. In der Kreisverwaltung werde er den Vorschlag gern zur Diskussion stellen, „um zu sehen, wo wir vielleicht noch etwas besser machen können“. Auf die Gemeinden und Ämter könne der Landkreis aber nicht direkt Einfluss nehmen, betont er. „Unsere Fachämter können da maximal eine Empfehlung aussprechen. Die eigentliche Initiative muss dann aber von den Bürgern und den Abgeordneten vor Ort kommen, im Zuge einer gesellschaftlichen Diskussion.“

Heftige Kritik wird in der Runde an den umfangreichen Baumfällungen in mehreren Gemeinden in diesem Jahr geübt. Und daran, dass oft Firmen mit der Baumpflege beauftragt werden, die zwar sehr preiswert sind, aber keine Fachleute beschäftigen. „Der größte Baumvernichter sind die öffentlichen Träger“, sagt Herbert Heinrich, „Bäume werden buchstäblich krankgeschnitten.“ In den Behörden fehlten oft die Fachleute für Bäume, schätzt er ein. „Warum gibt es immer wieder Genehmigungen dafür, Bäume das ganze Jahr über auszuästen, sogar kurz vor der Blüte?“ Das Qualitätsbewusstsein müsse bei den Verantwortlichen und auch bei den Bürgern gestärkt werden, erklärt Landrat Rolf Lindemann. „Arbeiten dürfen nicht nur mit Blick auf die Kosten vergeben werden, die Qualität muss im Vordergrund stehen.“