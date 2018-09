Weltkriegsgetümmel in Gryfino

Oliver Schwers

Gryfino (MOZ) Mit lautstarkem Spektakel, mit Panzern und Waffen hat die Stadt Gryfino auf die militärische Mitwirkung Polens zur Beendigung des Zweiten Weltkriegs aufmerksam gemacht. Originalgetreu dargestellt wurde eine Fallschirmjägerlandung vor 74 Jahren im niederländischen Driel.

Feuer, Rauch, tote Soldaten, schreiende Verletzte – die Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg ist sofort wieder wach. Mancher ältere Zuschauer muss schlucken angesichts der originalen deutschen Wehrmachtsuniformen, der lautstark aufrollenden Panzer, Geländewagen und Sturmgeschütze. Genau 74 Jahre sind seit der Landung von 1003 Fallschirmjägern aus der ersten polnischen Unabhängigen Fallschirmbrigade im niederländischen Driel vergangen – eine in der Geschichte wenig bekannte Episode unter Beteiligung polnischer Militäreinheiten. Doch im Zusammenhang mit den Feierlichkeiten zum 100. Jahrestag der Unabhängigkeit des Landes hat die Stadt Gryfino gerade dieses Thema aufgenommen und sogar im Schulunterricht begleitet. „Adler über Driel“ ist dabei die Fortsetzung ähnlicher Historiendarstellungen der Vorjahre rund um die Operation Market Garden der Alliierten, die vom 17. bis 27. September 1944 in den Niederlanden stattfand. „Es begann 2004 mit einer Idee“, so Initiator Lukasz Gladysiak vom Studio Husar aus Koszalin. „Denn hier gibt es eine große Brücke und ähnliche Gebäude.“ Damit stimmt die Kulisse als Hintergrund für die Handlungen. Doch habe die Stadt Gryfino zunächst kein Interesse an einer solchen Rekonstruktion gehabt. 2015 traten die Organisatoren und Militärhistoriker dann erneut an die Verwaltung heran – mit Erfolg. „Jedes Jahr versuchen wir mit der Inszenierung, die Zeit näher zu bringen“, so Lukas Gladysiak. Die Oder soll dabei den Rhein ersetzen.

Die echte Luft-Boden-Operation vor 74 Jahren hatte das Ziel, den Zweiten Weltkrieg schneller zu beenden, und zwar unter Umgehung des deutschen Westwalls. Dazu waren fast 40 000 amerikanische und britische Fallschirmjäger eingesetzt worden, unter ihnen die polnische Brigade unter Führung von General Stanislaw Sosabowski. Allerdings gelang der Plan, schnell ins Deutsche Reich einzudringen, nur teilweise. Die Gegenwehr war zu groß.

All das kommentierte nun Andrzej Olejko vor großem Publikum in den abgesperrten Straßen und Plätzen von Gryfino. Zur Besichtigung ausgestellt wurden eine originalgetreue Selbstfahrlafette, deutsche Panzerspähwagen, ein Infanteriegeschütz sowie Repliken anderer Militärtechnik.

Nach Angaben der Veranstalter kamen diesmal weniger Besucher als in den Vorjahren. Die Stadt Gryfinow bekennt sich zu der verstärkten Aufbereitung des Geschichtsbildes. Von der Stadtverwaltung wurde in diesem Zusammenhang schon vor einiger Zeit die Eröffnung eines Museums zu General Sosabowski angesprochen.