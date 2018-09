Wölsickendorfer eröffnen Bibliothek mit Kaffeetafel

Steffen Göttmann

Wölsickendorf (MOZ) Mit einer großen Kaffeetafel ist am Montagnachmittag die Bibliothek im Gutshaus Wölsickendorf wieder eröffnet worden. „Wir haben ein freudiges Ereignis zu feiern, denn es ist uns gelungen, jemanden zu finden, der die Bibliothek organisiert“, begrüßte Ortsvorsteher Jörg Schleinitz die gut 20 Gäste aus Wölsickendorf und Wollenberg, die sich im Gutshaus eingefunden hatten. Petra Maiberg wird ehrenamtlich die Bibliothek betreuen. Sie wird die bisherigen Öffnungszeiten beibehalten und monatlich jeden dritten Montag ab 18 Uhr anwesend sein, um Zugang zur Bibliothek zu gewähren.

„Nichts passiert von alleine“, sagte Jörg Schleinitz. Er sei der Aktivität vieler fleißiger Bürger zu verdanken, dass die Bibliothek nun in sanierten Räumen wieder eröffnet werden könne.

Edith Schleinitz, die Mutter des Ortsvorstehers, schilderte die Geschichte der Bibliothek in Wölsickendorf, die bis in die DDR zurückreicht. Von den Anfängen sei nichts zu finden gewesen, sagte sie. Zur Wende seien wohl Bücher in den Keller des Gutshauses gekommen. Im Zuge der Bildung des Amtes Falkenberg-Höhe seien Akten im Gutshaus gelagert worden, so dass die Bücher weichen mussten. Die Bücher gerieten in Vergessenheit. Ihr Mann, Joachim Schleinitz, damaliger Bürgermeister, entdeckte die Bücher per Zufall 1993 im Keller des Gutshauses. Um die Jahrtausendwende herum nahmen sich zuerst Schwester Dorothea Hobar und danach Birgit Glunz der Bücher an. Dorothea Hobar sei eine Malche-Schwester gewesen, die in der Mission im Ausland arbeitete und zur damaligen Zeit im Pfarrhaus wohnte, berichtete Edith Schleinitz. Schwester Dorothea entstaubte die Bücher und ordnete sie ins Regal ein. Sie sicherte die Öffnungszeiten ab und wurde dann von Birgit Glunz unterstützt.

2010 mussten die Bücher den Renovierungsarbeiten im Gutshaus weichen. Eine Staubschicht legte sich mit der Zeit auf die Bücher. Birgit Glunz und die inzwischen verstorbene Gunda Grün entstaubten die Bücher und räumten wieder die Regale ein. Seit dem trägt sie den Namen des 2010 verstorbenen Künstlers Peter Hoppe, der in Wölsickendorf gearbeitet und der Kirche ein großes Altarbild gemalt hat.

Wegen Krankheit konnte die Bibliothek nicht betreut werden – bis jetzt. Petra Maiberg, die als Controlerin bei der Bahn gearbeitet hat, pendelte mit dem Zug zu Arbeit. Während der Bahnfahrt las sie. Petra Maiberg lebt seit mehr als 20 Jahren in Wollenberg. Neben der Öffnungszeit sei sie auch bereit, den Lesern, die nicht zur Bibliothek kommen können, das Buch nach Hause zu bringen. Weil die Bibliothek aus den Nähten platzt, benötige sie ein Bücherregal, erklärte sie. Petra Maiberg ist unter 033454 4020 zu erreichen.