Mehr Straftaten in der Erstaufnahme

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Die Straftaten innerhalb der Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbewerber in Eisenhüttenstadt sind in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Gut ein Drittel der Fälle sind Körperverletzungen. Auch wird ein zunehmender Widerstand gegen die Staatsgewalt verzeichnet.

Als in der vergangenen Woche Karl-Heinz Schröter, der Innenminister des Landes, die Zentrale Ausländerbehörde (ZABH) in der Postsstraße besucht hat, da ging es auch um die Kriminalität, die in der Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge und Asylbewerber registriert wird.

Denn die Fälle, die dort aufgenommen werden, fließen auch in die Kriminalitätsstatistik der Stadt Eisenhüttenstadt mit ein. Und für Eisenhüttenstadt hatte die Statistik ergeben, dass entgegen dem Landestrend die Fallzahlen gestiegen sind.

Einen Anteil daran hat auch die ZABH. „Die Polizeiliche Kriminalstatistik der Stadt Eisenhüttenstadt weist für die Aufnahmeeinrichtung – also innerhalb der Einrichtung – einen Anstieg der Fallzahlen seit dem Jahr 2013 aus“, erklärt Ingo Decker, Sprecher des Innenministeriums. Insbesondere 2016 (plus 41 Fälle gegenüber 2015) und 2017 (plus 90 Fälle gegenüber 2016) seien die registrierten Fälle deutlich angestiegen. Im vergangen hat die Polizei insgesamt 195 Straftaten aufgenommen, das sind rund sechs Prozent aller in Eisenhüttenstadt registrierten Straftaten.

Ingo Decker konkretisiert die Zahlen: „Schwerpunkte sind Körperverletzungen (2017: 36,9 Prozent der Gesamtkriminalität), zunehmend Widerstand gegen die Staatsgewalt und Straftaten gegen die öffentliche Ordnung (2017: 28,7 Prozent der Gesamtkriminalität).“ Dazu kommt der Missbrauch von Notrufen und die Beeinträchtigung von Unfallverhütungs- und Nothilfemitteln (2017: 48 Fälle) sowie Straftaten gegen das Aufenthalts-, das Asyl- und das Freizügigkeitsgesetz/EU.

Straftaten gegen das Aufenthaltsrecht, die nur von Ausländern begangen werden können, waren im vergangenen Jahr extrem hoch, weil erst da „Altfälle“ aus den Vorjahren bearbeitet wurden und somit erst da in die Statistik mit eingeflossen sind. Hausfriedensbruch, Beleidigungen und Sachbeschädigungen machen nur einen geringen Teil (zirka zehn Prozent) der registrierten Fälle in der Kriminalstatistik aus.

Die Zahl der Körperverletzungen innerhalb der ZABH lag im vergangenen Jahr bei 72 Fällen, das sind rund 43 Prozent aller registrierten Körperverletzungen in der Stadt Eisenhüttenstadt. Der Anteil der nichtdeutschen Tatverdächtigen in diesem Deliktbereich liegt bei den insgesamt 165 registrierten Fällen in ganz Eisenhüttenstadt bei 60 Prozent.

Bei den Körperverletzungen innerhalb der ZABH kommen die Tatverdächtigen vor allem aus der russischen Förderation. Tatverdächtige, die beim Notrufmissbrauch erwischt wurden, stammen vor allem aus Kamerun, erklärt Ingo Decker.

Im vergangenen Jahr wurden 56 Fälle von „Widerstand gegen und tätliche Angriffe auf die Staatsgewalt und Straftaten gegen die öffentliche Ordnung“ innerhalb der ZABH registriert, In ganz Eisenhüttenstadt sind es 189 Fälle. Von dieser Gesamtzahl sind 70 Prozent nichtdeutsche Tatverdächtige.

Neben diesen Straftaten, die in der ZABH begangen werden, hängen auch Ladendiebstähle, die in Eisenhüttenstadt fast ein Fünftel (594 Fälle) aller festgestellten Straftaten ausmachen, mit der ZABH zusammen. Vor allem Marktkauf ist davon betroffen. 83 Prozent aller Tatverdächtigen sind nicht deutscher Herkunft.