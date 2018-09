Bauamt räumt Fehler ein

Oliver Schwers

Angermünde (MOZ) Schief gelaufen ist die notwendige Bürgerinformation zum Straßenbauprojekt in Neuhof. Das hat das Angermünder Bauamt den betroffenen Anwohnern bestätigt und sich entschuldigt. Zwei Jahre hinterher sollen die Anlieger überraschend für ihre Grundstückszufahrten zahlen.

Voller Saal im Haus der Dorfgemeinschaft. Wie ein Lauffeuer hat sich im Ortsteil Neuhof und in ganz Crussow die Sache von den Anliegerbeiträgen herumgesprochen und eine Protestwelle ausgelöst. Susanne Tahineh, neue Bauamtsleiterin von Angermünde, und ihr zuständiger Kollege Uwe Schwanebeck räumen an diesem Abend Fehler der Verwaltung ein. „Die Information der Anlieger ist uns leider abgerutscht. Da ist etwas schief gelaufen. Ärgerlich.“, so Schwanebeck. „Ja, man hätte damals informieren müssen, das ist versäumt worden“, bestätigt seine Chefin, die zu der Zeit aber noch nicht im Amt war. „Den Unmut der Bürger verstehe ich.“

Was war geschehen? Ursprünglich herrschte große Freude im Ortsteil Neuhof – einer Siedlung mit rund 30 Grundstücken, als der Landkreis endlich die Ortsdurchfahrt und weitere Abschnitte der einzigen Straße sanieren ließ. Im gleichen Zusammenhang wurde ein schon mal erneuerter Fußweg aufgenommen und wieder verlegt. Ebenso erhielten die Grundstücke einheitliche Pflasterzufahrten. Weil einige Anwohner zuvor aber schon selbst Hand angelegt hatten, um vernünftig auf den Hof zu kommen, ärgerten sie sich über den Abriss ihrer Zufahrten. Die befragten Bauleute gaben gar die Auskunft: Dies mache der Betrieb gleich mit. Und bezahlen müssten die Anlieger auch nichts.

Von wegen. Nun erhielten alle Grundstücksbesitzer einen Bescheid von jeweils etwa 500 Euro für die Herstellung der Grundstückszufahrten. Über die Höhe der Summe diskutieren die Bürger weniger als über die Art und Weise. Sie fühlten sich geprellt, gingen in Widerspruch, wandten sich an die Märkische Oderzeitung.

„Hier hat sich die Stadt nicht gerade berühmt gemacht und den Unmut der Bürger auf sich gezogen“, so Ortsvorsteher Dieter Grenz, der zu der Einwohnerversammlung geladen hatte. Erst habe man die Leute nicht informiert und dann auch noch zwei bis drei Jahre für die Bescheide gebraucht. Die will das Bauamt aber trotz aller Versäumnisse nicht zurücknehmen. Doch die Zahlungsfrist werde um zwei Wochen verlängert, um im Nachgang vor allem Reklamationen zu prüfen. Denn etliche Betroffene sind mit der Bauausführung nicht zufrieden. Wer bezahlt, will auch eine Leistung. Schon kurz nach Fertigstellung sind jedoch die ersten Wellen und Fahrspuren in den Einfahrten aufgetreten. Das Bauamt will nun mit dem Baubetrieb verhandeln und Schäden beseitigen zu lassen.

Auf die grundsätzliche Möglichkeit einer Bürgerbeteiligung an solchen Bauprojekten pocht der Ortsvorsteher. So habe es früher in Crussow grundsätzlich die Wahl der Anlieger gegeben, sich die Zufahrten auch selbst zu bauen oder bauen zu lassen. In diesem Falle sei aber wegen der fehlenden Information gar niemand auf den Gedanken gekommen. „Ich hätte zum Beispiel mit Naturstein gepflastert“, sagt Hans-Jürgen Rindt, Wortführer der Anlieger. Das Bauamt weist solche Vorstellungen aber von sich. Auftraggeber des Gesamtprojektes sei der Landkreis Uckermark gewesen. Der habe aufgrund des vorhandenen Straßenzustands und der örtlichen Gegebenheiten eine gleichzeitige Anbindung der Grundstücke an die Straße verlangt.

Ganz zufrieden sind die Neuhofer nun immer noch nicht. Sie hätten sich mehr Entgegenkommen seitens der Stadt gewünscht, so die Äußerungen auf der Sitzung. Auch wenn die Kommune grundsätzlich das Recht habe, die Leute an den Baukosten zu beteiligen, hätte man sich eine Reduzierung der Kosten gewünscht. Nach Angaben der Verwaltung seien die in Rechnung gestellten Gesamtkosten von 13 000 Euro aber durchaus angemessen. Die Grundstücksnutzer sind jedoch aufgefordert worden, alle nachträglich aufgetretenen Schäden an Gehweg und Einfahrten dem Bauamt zumelden.

Da es sich bei der Ortsdurchfahrt um eine Kreisstraße handelt, müssen die Anlieger für die eigentliche Sanierung der Fahrbahn in diesem Bereich nichts dazuzahlen.