Der Geruch vom Kleist’schen Feuer

Frauke Adesiyan

Frankfurt (Oder) (MOZ) Das Kleist-Museum will während der diesjährigen Festtage zurück zu den Wurzeln. Besucher sollen den puren Kleist erfahren. Dafür werden seine Erzählungen auf ganz unterschiedliche Weisen präsentiert. Selbst der Geruchssinn wird angesprochen.

„Wir sollten noch Niersteiner besorgen“, sagt Anette Handke zu Museumsdirektorin Hannah Lotte Lund. Der Wein, den einst Dorfrichter Adam aus dem später zerbrochenen Krug trank, könnte die Sinne komplettieren, die während der Festtage im Kleist-Museum angesprochen werden sollen. „Wir bieten in diesem Jahr alle Erzählungen Kleists mit Ausnahme des Kohlhaas“, umreißt Anette Handke den Leitgedanken des Programms, das sie für die Kleist-Festtage im Museum erarbeitet hat. Während sich Florian Vogel für das Kleist Forum um Formate bemüht hat, die Kleist mittels Poetry Slam oder Catch-Show ins Heute holen, will Anette Handke „zurück zu den Wurzeln von Kleist“.

Die Erzählungen seien innerhalb Kleists Werk ebenbürtig mit den Dramen, betont Anette Handke. „In seiner Sprache und den Themen ist Kleist ein Bindeglied zur Moderne, das zeigt sich in den Erzählungen wie in einem Brennglas“, verdeutlicht sie. Jähe Wendungen seien in den Geschichten besonders gut nachzuvollziehen. „Für mich ist Kleist ein großer Moralist, das wird in den Erzählungen besonders deutlich.“

Ihr war es wichtig im Museumsprogramm zu den Kleist-Festtagen den „reinen Kleist“ zu präsentieren. Ob in der Lesung von „Der Zweikampf“ mit dem Schauspieler Stephan Grossmann, der Konzertlesung „Die Heilige Cäcilie“ mit Barbara Schnitzler und Organist Thomas Noll, dem Musiktheaterstück „St. Jago“ von Dieter Schnebel oder dem vielfältigen Filmprogramm. „Hier gibt es den intensiven Kleist. Das ist eine gute Ergänzung zu den sehr in die Gegenwart geholten Programmpunkten im Kleist Forum“, findet Hannah Lotte Lund.

Wie immer werden Filmfreunde im Kleist-Museum während der Festtage besonders auf ihre Kosten kommen. Geplant ist ein Gespräch darüber, warum es Kleist bei der Defa so schwer hatte und „(fast) nichts wurde“. Am ersten Festivalsonntag laufen mit „Der Findling“ und Amour Fou gleich zwei Filme und schließlich ist die „Die Marquise von O.“ zu sehen, ein vielfach preisgekrönter Film von Éric Rohmer.

Neben den Lesungen und Filmvorführungen hat sich das Museum die Szenografin Judith Philipp eingeladen, die eine begehbare Rauminstallation zum „Bettelweib von Locarno“ im Museum aufbauen wird. Die Künstlerin wird das moralische Thema der Geschichte aufgreifen, in der ein Graf eine Bettlerin des Zimmers verweist, diese dabei aber einen tödlichen Unfall hat. Das düstere, gespenstische der Erzählung, in der der Geist der Bettlerin im Schloss sein Unwesen treibt, wird zum Nachempfinden dargestellt. Selbst das Feuer, das am Ende das Schloss zerstört, wird zu riechen sein. Im Anschluss an die Ausstellungseröffnung wird der Moralist Kleist beim Wort genommen und unter dem Titel „Erschlagt die Armen“ nicht nur aus dem gleichnamigen Buch von Shumona Sinha gelesen sondern auch auch über die Tauglichkeit moralischer Werte mit dem Publikum gesprochen.

„Was Kleist da fragt, ist radikal modern“, findet Hannah Lotte Lund. Das Auslassen der Antworten, die mitunter verstörenden Enden, all das mache Kleists Erzählungen auch heute noch so interessant. Am liebsten wäre es der Msuseumsdirektorin, wenn Besucher sich durch die Veranstaltungen im Museum neugierig machen lassen und dann die Bücher zur Hand nehmen, um nochmal nachzulesen.