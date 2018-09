Wie sicher sind die Schwedter Bürger?

Brandschaden: Pumpen und Rohrleitungen in einem Teil der Rohöldestillationsanlage TOP 1 der PCK Raffinerie nach dem Brand am Dienstag. Die Werkfeuerwehr konnte das Feuer nach 26 Minuten löschen und verhinderte ein Übergreifen der Flammen auf die eigentliche Destillationskolonne der Anlage. © Foto: Oliver Voigt

Dietmar Rietz

Schwedt (MOZ) Anfang September erschreckte ein Störfall in der Bayern Oil Raffinerie Pfaffenhofen die Öffentlichkeit, am Dienstag brannte es im PCK. Schon einige Tage vor dem Brand sprachmit PCK-Geschäftsführer Wulf Spitzley darüber, wie sicher die Erdölverarbeitung in Schwedt und damit für die Schwedter ist.

Herr Spitzley, die Liste der von PCK verarbeiteten Stoffe liest sich wie das Who ist Who gefährlicher Brenn- und Giftstoffe. Wie sicher sind die Bürger in Schwedt und im Umland der Raffinerie?

Für PCK hat Sicherheit die höchste Priorität. Ihr ist die Wirtschaftlichkeit untergeordnet. Es gibt strenge Sicherheitsauflagen.

Bitte präziser, wie sicher sind die Schwedter?

Unsere Anlagen stehen weitab von einem Wohngebiet. An einigen anderen Raffinerien grenzen die Häuser direkt an den Werkzaun. Abstand schafft Sicherheit. Ich selbst wohne in der Nähe zur Raffinerie und fühle mich dort sicher, weil ich weiß, was wir für die Sicherheit tun.

Was würden Sie als Störfall bezeichnen?

Das ist genau definiert. Einen Störfall, der gravierend die Sicherheit der Bevölkerung gefährdet hätte, hat es in der PCK Raffinerie noch nicht gegeben.

Gebrannt hat es schon auf dem Raffinerie-Gelände. Und aus Kesselwagen ist auf dem Betriebsbahnhof Stendell massenhaft Kraftstoff in die Straßengräben gelaufen. Was hat das Unternehmen aus derartigen Vorfällen gelernt?

Das sind Fälle, die wir außerordentlich bedauern und die wir sehr genau analysieren, die Ursachen erforschen und eine Wiederholung auf jeden Fall verhindern müssen. Gebrannt hat es vor zwei Jahren in einem Reformer. Die Sicherheit der Bevölkerung war nicht gefährdet. Wir betreiben insgesamt einen großen Aufwand, damit die Anlagen sicher designt, gebaut, betrieben und instand gehalten werden. Unsere Anlagen werden regelmäßig vom TÜV überprüft und gleichzeitig in den Zustand versetzt, um sicher und zuverlässig zu laufen.

Was kostet das?

Jedes Jahr investieren wir hohe zweistellige Millionenbeträge in die Sicherheit der Anlagen, in Instandhaltung, Qualitätsmanagement, Sicherheitspersonal, Prozess- und Arbeitssicherheit bis hin zum Störfallbeauftragten und zum Umwelttelefon. Jeder neue PCK-Mitarbeiter sowie die von Partnerfirmen werden in mögliche Gefahrenszenarien eingewiesen.

Für wie real halten Sie in Schwedt die Gefahr einer Katastrophe wie jüngst bei Bayern Oil, wo trotz aller Sicherheitsmaßnahmen und technischer Vorkehrungen Tanks explodiert und Menschen verletzt wurden sowie Anwohner der Raffinerie in Pfaffenhofen aus ihren Häusern evakuiert werden mussten?

Dieses Ereignis hat die ganze Branche betroffen gemacht. Alle wollen wissen, was dort passiert ist und wie man das verhindern könnte. Über die Ursache können wir allerdings noch nichts sagen. Es wird Wochen oder Monate dauern, bis Gutachter Ergebnisse vorlegen können. Was ich aber mit Sicherheit sagen kann: PCK betreibt keine Entschwefelungsanlage desselben Designs wie Bayern Oil.

Ist die PCK-Feuerwehr auf einen Störfall vorbereitet?

Wir haben 36 sehr gut ausgebildete, hauptberufliche Feuerwehrleute im 24-Stunden-Dienst, plus vier in Ausbildung sowie 143 nebenberufliche, die bei einem Alarm ebenfalls zum Einsatz kommen. Ihnen stehen insgesamt 28 moderne Löschfahrzeuge, einschließlich Rettungswagen, zur Verfügung, die speziell auf den Bedarf einer Raffinerie abgestimmt sind. Ende September trainieren die Mitarbeiter wieder im Löschcontainer. Es gab Notfallübungen in unterschiedlichsten Größenordnungen mit externen Partnern. Die Evakuierung von Gebäuden zum Beispiel ist im Sommer 2017 mit der Schwedter Feuerwehr, dem Rettungsdienst des Landkreises und anderen Partnern trainiert worden. Diese Übungen werden systematisch fortgesetzt.

Welches Szenario wurde bei der Übung geprobt?

Ein Störfall mit mehreren Verletzten ist mit großem Aufwand außerhalb des Ernstfalles simuliert worden. Wir haben die Kommunikation zwischen Einsatzleitung und Rettern geprobt und die Orientierung auf dem Raffinerie-Gelände.

Wie würden die Bürger im Gefahrenfall alarmiert?

Sirenen würden auf die Gefahr aufmerksam machen, Polizei und Feuerwehr über Lautsprecher informieren. Im Rundfunk würde die Nachricht gesendet. Die Stadt wäre informiert und gäbe die Informationen weiter. In einer Broschüre für die Bürger von Schwedt und Umgebung haben wir das präzise beschrieben.

Welche Maßnahmen würden nach einem Störfall von der Raffinerie eingeleitet, um Leben und Gesundheit der Bürger zu schützen?

Wir tun alles, um auf dem Gelände der Raffinerie das Feuer zu löschen und die Bürger zu informieren. Der Schutz außerhalb der Raffinerie ist Aufgabe externer Behörden, von Berufsfeuerwehr und Polizei. Wir können keine öffentliche Straße sperren.

Was passiert, wenn es brennt und dann giftige Gase austreten, welche Orte im Umfeld müssten evakuiert werden?

Das hängt von der Windrichtung ab. PCK unterhält ein Netz von Messstellen, die bei einem Gasaustritt Alarm schlagen würden. Unsere Feuerwehr ist dafür trainiert, sich eventuell ausbreitende Gaswolken als Erstmaßnahme mit Wasserschleiern abzufangen. Über Evakuierungen müssen in einem solchen Extremfall die Behörden entscheiden. Sehr häufig weht der Wind in Richtung Heinersdorf.

PCK hat vor ungefähr einem Jahr die Idee des Baus von Windkraftanlagen auf Raffinerie-Gelände grundsätzlich abgelehnt. Halten Sie Windkraftanlagen in der Nähe von Industrieanlagen für potenziell gefährlich?

Wir möchten auf dem Raffineriegelände keine Windräder haben. Es kann in seltenen Fällen passieren, dass ein Flügel von einem Windrad abbricht. Wir wollen keinerlei Risiko eingehen, dass dadurch eine Tank- oder Raffinerieanlage beschädigt werden könnte. Sicherheit hat Vorrang vor allem.