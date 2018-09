Sportwetten als Einstiegsdroge

Nadja Voigt

Wriezen (MOZ) Gewinnen oder verlieren: Diese Frage stellt sich für alle Glücksspielsüchtigen. Vor den Automaten und im Leben. Dass ihre Zahl zunimmt, darauf will der heutige bundesweite Aktionstag gegen Glückspielsucht aufmerksam machen.

In Deutschland haben rund 500 000 Menschen Probleme mit übermäßigem Glücksspielen. Hinzu kommen zahlreiche Angehörige, die von dieser Problematik mitbetroffen sind. Um sie alle kümmern sich Fachleute wie Martin Schulze. In Wriezen arbeitet er derzeit mit rund einem Dutzend Spielsüchtiger in der Beratungsstelle der Diakonie am Markt. Zwischen 18 und 35 Jahre sind sie alt.

„Und ihre Suchterkrankung geht meist einher mit dem Missbrauch von Alkohol, Cannabis oder Amphetaminen“, berichtet Schulze. Oder allem zusammen. Denn nicht selten geht eine Suchterkrankung mit einer anderen Hand in Hand. Auch die Ursachen und Begleiterscheinungen sind vielgestaltig, weiß der Suchtberater: Depressionen, Selbstwertproblematiken, Überschuldung, Kriminalität. Der Großteil seiner Klienten spielt an Spielautomaten. „Sportwetten sind aber oft der Einstieg“, berichtet Martin Schulze. Auch Online-Poker gilt als „Einstiegsdroge“.

Problematisches Verhalten beginnt, erzählt Martin Schulze aus seiner langjährigen Praxis, wenn mehr Zeit in der Spielhalle als woanders verbracht wird, man dies zu vertuschen versucht, Termine nicht mehr eingehalten werden und sich finanzielle Probleme einstellen. „Oft allerdings sind Glückspielsüchtige nicht so auffällig wie stoffgebundene Süchtige“, so Martin Schulze. An zwei Projekttagen – heute und am Donnerstag – informieren Martin Schulze und seine Kollegin Maxi Friedrich Schüler des Oberstufenzentrums in Strausberg zum Thema Glücksspielsucht. „Wir wollen die Jugendlichen sensibilisieren und zeigen, was Glücksspiel ist und was es mit einem macht“, so Maxi Friedrich.

Das Sucht – egal was die Droge ist – quer durch alle Berufsgruppen, Alters- und Gesellschaftsschichten geht, unterstreicht Marion Busch, Leiterin der Suchtberatung in Wriezen. Immer dienstags und donnerstags sowie nach vorheriger telefonischer Vereinbarung sind die Fachleute Ansprechpartner für alle Süchtigen und ihre Angehörigen. Denn immer ist von der Sucht auch das unmittelbare Umfeld betroffen. Angeboten werden Beratung und ambulante Nachsorge aber es werden auch stationäre Therapien vermittelt. „Wichtig ist uns die Freiwilligkeit“, unterstreicht Marion Busch. Dafür bieten sie und ihre Kollegen anonym Hilfe, die wert- und kostenfrei ist. „Wir arbeiten akzeptierend“, erklärt sie das Konzept. Es müsse niemand Angst haben, belehrt oder bevormundet zu werden. „Wichtig ist für die Süchtigen, dass man ihnen zuhört, sich ihnen zuwendet, sie annimmt, wie sie sind“, weiß die erfahrene Beraterin.

Rund 2500 Beratungsgespräche werden im Jahr geführt. Über 1000 Leute haben sie schon erreicht, macht Marion Busch deutlich. Ein wesentliches Element ihrer Arbeit ist die Prävention. Die bieten die Diakonie-Mitarbeiter für Schulen aber auch Kinderärzte oder das Jobcenter an. „Eine gute Suchtberatung funktioniert nicht ohne ein gutes Netzwerk.“

Das Krankheitsbild Sucht reicht dabei von Nikotin und Alkohol – die als Einstiegsdroge oft gar nicht wahrgenommen werden – über Cannabis und Amphetamine bis zu Kokain und Chrystal Meth. Aber auch Kaufsucht, Computer- und Handysucht, Mediensucht und Sexsucht sind Gegenstand der Beratung.

Beratungsstelle der Diakonie, Markt 23, Wriezen, offene Sprechstunde: Dienstag 9 bis 18 Uhr (außer über Mittag) und Donnerstag 9 bis 13 Uhr. Telefon: 03346 896922, Mail: suchtberatung@diakonie-ols.de