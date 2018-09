Warten auf die Winterferien 2020

Ah, so wird sie aussehen: Dirk und Regina Hallwas, deren Kinder an der Grimm-Grundschule lernen, betrachten die Pläne für den Neubau. © Foto: Margrit Meier

Margrit Meier

Hönow (MOZ) Geduld. Die müssen Eltern, Schüler und Lehrer der Grimm-Grundschule noch einige Monate aufbringen, bis sie ihre neue Schule in Beschlag nehmen können. Bürgermeister Karsten Knobbe (Linke) rechnet damit, dass der Umzug in den Winterferien Anfang 2020 vonstatten geht. Gern war er der Bitte der Schulelternsprecher nachgekommen, über die mit 22,8 Millionen Euro bislang teuerste Investition der Gemeinde zu informieren.

So erfuhren die Interessierten u. a., dass die um eine Etage im Boden versenkte Turnhalle direkt an das Schulgebäude, dass sich von oben wie ein großes Ypsilon präsentiert, andockt. So, das die Schulkinder trockenen Fußes zum Sport gelangen. Die Sporthalle hat aber auch einen separaten Zugang. Der ist vor allem für Sportvereine und Gruppen wichtig, die nach Schulschluss die Halle nutzen wollen. Zur Zwei-Felder-Halle gehört ein Gymnastikraum. So können immer drei Klassen, die Zwei-Felder-Halle bekommt eine mobile Trennwand, zur gleichen Zeit Sportunterricht machen.

Viel Wert wird auf die Sicherheit der Schüler und der Schule gelegt. So ist das Schulhaus mit all seinen Freiflächen komplett umzäunt. Jeder Gebäudeteil – Schule, Hort, Turnhalle – kann separiert werden. Zwischen der Schule und dem gegenüberliegenden Ortsteilzentrum entsteht ein großer, autofreier Platz. Die Schüler betreten das Schulhaus durch ein zentrales, großzügiges Foyer, das abgetreppt ist, so dass hier auch einmal kleinere Veranstaltungen – Schulleiterin Elke Heitmann träumt etwa von Buchlesungen – stattfinden können. Es gibt externe Räume im Erdgeschoss, etwa für den Unterricht der Musikschulen. Der WAT-Raum bekommt ein Extra-Zimmer, in dem die Maschinen lagern. Die Klassenräume sind 65 Quadratmeter groß (heute zwischen 53 und 60 Quadratmeter). Die Lüftung erfolgt u. a. nachts durch Oberlichter. Überall gibt es WLAN. Die Fünft- und Sechstklässler werden an sogenannten Whiteboards unterrichtet, während es bei den Kleinen grafomotorisch noch Sinn mache, so Elke Heitmann, sie mit richtiger Kreide zu konfrontieren. Allerdings sei das Schulhaus vorbereitet, so dass eine spätere Umrüstung möglich sei.

Die Fachräume sind so ausgestattet, dass die Möbel leicht verrückt werden können und die Einrichtung ihrem Slogan bewegte Schule gerecht werden kann, indem zum Beispiel im Musikunterricht auch Platz fürs Tanzen bleibt. Schulleitung und Lehrerzimmer werden im ersten Obergeschoss zu finden sein. Zudem gibt es auch einen Raum, in dem sogenannte verhaltenskreative Kinder sich runterfahren oder mal richtig ausrasten können. Der Raum sei entsprechend ausgestattet, berichtete Elke Heitmann weiter. Am Ende eines jeden Schulflures, die sich verjüngen, gibt es Treppenhäuser, informierte sie auf eine entsprechende Nachfrage. Das zentrale Treppenhaus befindet sich in der Mitte der Schule.

Neben dem bisherigen werden zwei weitere Hausmeister angestellt werden müssen, die technik-affin sind. Denn sie müssen sich mit dem Neuesten vom Neuen auskennen, von der Heizung bis zur Brandmelde- und Alarmanlage. Im Außenbereich gibt es einen eingezäunten und überdachten Fahrradabstellbereich. Direkt hinter dem Ortsteilzentrum wird sich die Kiss-and-Ride-Zone befinden. Als Einbahnstraße wird die ausgewiesen und dient dazu, dass Eltern, die ihre Kinder bis zur Schule fahren müssen, hier sicher aussteigen lassen können. Zudem gibt es Kurzzeitparkplätze für Eltern, die einen Kuchen abgeben wollen, informierte Elke Heitmann fröhlich.

Ob sie denn den Sportplatz an Wochenenden nutzen können, wollten Eltern wissen. Nein, dies sei nicht möglich, auch nicht den Hort-Spielplatz, informierte Knobbe. Er will sich um den sogenannten Bolzplatz hinterm Seniorenstift kümmern, dem fehlen die Tore, informierten Eltern. Ein Thema, um das sich eine Arbeitsgruppe, der Eltern und Anwohner angehören sollen, extra kümmern wird, ist die Schulwegsicherheit.