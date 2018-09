Vier Monate Ersatzverkehr beim RB 20

Tilman Trebs

Oberhavel (MOZ) Die Bahnstrecke RB 20 zwischen Hennigsdorf und Potsdam soll ab 4. Oktober für mehr als vier Monate gesperrt werden. Ersatzbusse werden aber nur bis Golm fahren. Daran übt der Kreistagsabgeordnete Lukas Lüdtke (Linke) deutliche Kritik.

Nach Angaben der Deutschen Bahn soll bei Priort ein Durchlass für den Großen Graben durch eine Eisenbahnbrücke ersetzt werden. Die Streckensperrung ist bis zum 14. Februar geplant.

Lukas Lüdtke beschwerte sich am Dienstag, dass es schon „eine Frechheit“ sei, solch umfangreiche Bauarbeiten „nur eine Woche vorher“ anzukündigen. In erster Linie aber stört er sich an den Alternativen für die Fahrgäste. „Mit einem Ersatzbus von Hennigsdorf nach Golm zu fahren, ist unzumutbar. Es muss ein vernünftiger Ersatzverkehr angeboten werden.“ Denkbar wären für den Hohen Neuendorfer Linken-Abgeordneten Express-Busse zwischen Birkenwerder und Potsdam Hauptbahnhof.

Sollte das nicht möglich sein, fordert Lüdtke, dass Reisende, die als Alternative die S-Bahn-Linie 1 nutzen werden, nicht extra dafür zahlen müssen. Denn während die RB 20 zwischen Oranienburg und Potsdam mit dem BC-Tarif genutzt werden kann, ist für die S 1 das im Monat 17 Euro teurere ABC-Ticket nötig. „Wer nachweislich von Oberhavel nach Potsdam pendelt, weil sich dort sein Wohn- oder Arbeitsort befindet, sollte die Mehrkosten für ein ABC-Ticket erstattet bekommen.“

Den Vorschlag, die Tarife zu reduzieren, hat die Bahn nach Auskunft von Bahnsprecher Gisbert Gahler am Dienstag an den Verkehrsverbund VBB weitergereicht. Was den Ersatzverkehr betrifft, macht der Konzern Lüdtke wenig Hoffnungen. Eine Verlängerung des Ersatzverkehrs bis zum Potsdamer Hauptbahnhof sei wegen des dichten Innenstadtverkehrs nicht zu befürworten. „Die Fahrzeit wäre auch nicht kürzer, als die Zugfahrt von Golm nach Potsdam einschließlich umsteigen in Golm“, so Gahler. Die Idee von Expressbussen direkt nach Potsdam habe die Bahn aus wirtschaftlichen Gründen verworfen.