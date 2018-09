Der Bürger muss am wichtigsten sein

Berlin (MOZ) Am Diesel-Skandal offenbart sich das Versagen der Regierung. Erst wurde nichts getan, dann wurden Ängste ignoriert – und nun, da Landtagswahlen verloren zu gehen drohen, bricht Panik aus. Lösungen wie der Umtauschvorschlag von Verkehrsminister Scheuer sind nicht durchdacht: Wenn 1,2 Millionen Stinker verschrottet werden, woher sollen all die sauberen Diesel plötzlich kommen? Kanzlerin Merkel macht da eine ebenso schlechte Figur wie Scheuer. Und die SPD glänzt durch fehlende Durchsetzungskraft. Es fehlt eine Linie, es fehlen Entscheidungen.

Dabei gibt es nur zwei Möglichkeiten: Möchte die Regierung die Autoindustrie oder ihre Bürger schützen? Wenn sie den Konzernen helfen will, sind die Folgen verpestete Innenstädte und Fahrverbote. Schlägt sich die Regierung auf die Seite der Bürger, gibt es nur eine Konsequenz. Die Verursacher der Diesel-Misere müssen für ihren Betrug am Kunden zahlen.

Am Freitag nun sitzen sie alle wieder an einem Tisch, die Kanzlerin und ihre Minister. Eine Entscheidung zugunsten des Bürgers wäre ein Signal, dass das Koalieren doch noch funktioniert. Und dass dabei die Bevölkerung am wichtigsten ist – nicht die Autoindustrie und nicht politische Winkelzüge.