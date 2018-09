Ideen zur Umgestaltung des Markplatzes vorgestellt

Wiebke Wollek

Velten Die Bürgerbeteiligung zur Umgestaltung des Veltener Marktplatzes geht in die nächste Runde. Viele Ideen aus der Bevölkerung hat die Stadt in den vergangenen Monaten sammeln können. Diese werden nun in einer Plakat-Ausstellung direkt am Marktplatz gezeigt, die Bauamtsleiter Berthold Zenner am Dienstagvormittag eröffnet hat.

Gleichzeitig startet auch die Online-Umfrage per Smartphone-App. Auf diese Weise haben die Veltener die Möglichkeit, die bereits gesammelten Ideen zu beurteilen oder weiter zu entwickeln – per Foto, Video, Sprachaufnahme oder als Text. Das könnte dann so aussehen: Die App zeigt ein Foto von der Wiese neben dem Brunnen. Per Bildbearbeitung sind mit wenigen Strichen eine Bank und ein Sonnenschirm hinzugefügt worden. Unter dem Bild steht dann „Hier müssten Sonnenschirme und Bänke stehen“.

„Die Bedienung ist wirklich total intuitiv, das kann eigentlich jeder“, erklärt Kai Giersberg von der Swup Gmbh. Diese Firma für Landschaftsarchitektur und Stadtplanung ist von der Stadt Velten im Rahmen des Programms Aktive Stadtzentren beauftragt worden, ein Konzept für die Neugestaltung des Marktplatzes zu entwickeln. Die Beteiligung der Einwohner ist den Ingenieuren und Architekten ganz besonders wichtig. „Deshalb haben wir auch die App entwickelt“, sagt Kai Giersberg.

Die Ideen, die ab sofort über diese Anwendung beurteilt werden können, stammen aus Projekten mit Kindern und Jugendlichen aus Velten. Beim Familienpicknick Ende August haben die Kinder einige ihrer Vorstellungen als Modelle aus Pappe gebaut, die neben den Plakaten in der Ausstellung zu sehen sind. Zu den kreativen Vorschlägen zählen ein Brunnen mit Meerjungfrauen und Meerjungmännern oder ein Spielgerät mit einer „superlangen“ Rutsche.

Weitere Vorschläge sind an zwei Markttagen gesammelt worden. „Es ist wichtig, alle Generationen mit einzubeziehen“, erklärt Planungsingenieur Martin Seebauer. Der nächste Schritt wird die Planungswerkstatt am 14. November sein. Dabei werden die aus den Ideen entstandenen Entwürfe der Öffentlichkeit vorgestellt. „Wir sind schon sehr gespannt auf die Kommentare“, sagt Martin Seebauer.

Wann der neue Marktplatz letztlich fertig sein soll, kann Fachbereichsleiter Berthold Zenner noch nicht genau sagen. „Ich hoffe, dass wir 2019 mit dem Bau beginnen können. Spätestens 2021 soll der Marktplatz aber fertig sein“, blickt Zenner voraus.

Zur App „#stadtsache“ gelangt man entweder über einen QR-Code, der direkt von einem der Ausstellungs-Plakate gescannt werden kann oder per Link auf www.velten.de. Die Teilnahme ist bis zum 19. Oktober möglich.