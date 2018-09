Landesschülerrat: „An den Schulen ist kein Platz für Fremdenhass“

Mathias Hausding

Potsdam (MOZ) Die aktuelle Jugendstudie hat jüngst zwiespältige Befunde zum Stand der Dinge im Land geliefert. Der Sprecher des Landesschülerrats, Lambert Wolff (18) vom Friedrich-Wilhelm-Gymnasium Königs Wusterhausen,beantwortet dazu Fragen von Mathias Hausding.

Herr Wolff, eine aktuelle Studie zeigt, dass die Brandenburger Jugend so optimistisch wie noch nie seit der Wende in die Zukunft blickt. Teilen Sie diese Einschätzung?

Ja, die Aussichten sind positiv. Freiheit ist das bestimmende Lebensgefühl. Aber es gibt auch Sachen, die falsch laufen, wenn wir zum Beispiel an die zunehmende Radikalisierung denken.

Fangen wir mit dem Positiven an. Welcher Befund ist am wichtigsten?

Sehr gut sind die Freiheiten nach der Schullaufbahn. Man kann ein Freiwilliges Soziales Jahr machen, ins Ausland gehen, in viele Bereiche reinschnuppern, bevor man sich für eine Ausbildung oder ein Studium entscheidet. Das erhöht die Chancen, etwas zu finden, das einem Spaß macht.

Der Lernstress hat im Vergleich zur letzten Befragung vor acht Jahren zugenommen. Wie schlimm ist es wirklich?

Die Ansprüche an die Schülerinnen und Schüler sind in der Tat gewachsen. Vor allem beim Abitur. Man will mit dem Niveau anderer Bundesländer mithalten, was ich nachvollziehbar finde. Ich würde nicht sagen, dass der Leistungsstress generell zu groß ist. Was wir kritisieren, ist das Bulimie-Lernen.

Wissen kurzfristig in sich reinstopfen, auswendig lernen, dann in der Prüfung ausspucken und anschließend vergessen. Klingt nicht gut.

Nein, und das sollte nicht das Ziel von Schule sein. Es sollte vielmehr für Allgemeinwissen gesorgt werden, das man nicht vergisst, von dem man ein Leben lang etwas hat.

Wie könnte das gelingen?

Zum Beispiel durch weniger Frontalunterricht und mehr Gruppenarbeit, in der sich die Schülerinnen und Schüler die Inhalte selbst erarbeiten. So lernt man effektiver.

Laut Jugendstudie nehmen rechtsextreme und ausländerfeindliche Einstellungen zum ersten Mal seit langem wieder zu. Wie beurteilen Sie das?

Für uns ist an den Schulen kein Platz für Diskriminierung, Rassismus oder Fremdenhass. Das muss stärker im Unterricht thematisiert werden, auch zur Prävention.

Belastet die Radikalisierung den Schulalltag?

Ja, in jedem Fall, weil es in dem Zusammenhang auch zu Mobbing gegenüber Ausländern oder Andersdenkenden kommen kann. Das dürfen wir nicht akzeptieren.

Besonders unter den Zwölf- bis 14-Jährigen nehmen rechtsradikale und ausländerfeindliche Ansichten zu. Vermutlich bringen sie Vorurteile von zu Hause mit. Kann die Schule das reparieren?

Zumindest teilweise, ja. Im Fach LER, also Lebensgestaltung, Ethik und Religionskunde, muss darüber geredet und für ein demokratisches Miteinander geworben werden. Auch die Arbeit von Schulsozialarbeitern ist hier wichtig. Genauso wie Projekttage und Exkursionen zum Beispiel zu Holocaust-Gedenkstätten.