Ausnahmezustand bei der Feuerwehr

Maria Neuendorff

Berlin (MOZ) Ausbezahlte Überstunden, Zwölf- statt 24-Stunden-Schichten, neues Personal und Fahrzeuge: Mit einem ganzen Katalog an Maßnahmen will die Stadt ihre Feuerwehr vor dem Kollaps retten. Doch bis sich die Lage entspannt, werden wohl noch Jahre vergehen.

Das Feuer vor dem roten Rathaus flackerte wochenlang lichterloh. „Berlin brennt“ hieß die Protestaktion, die im Frühjahr auf die Misere in der Berliner Feuerwehr aufmerksam machen sollte. Die Kollegen hielten rund um die Uhr Mahnwache. Schließlich sind sie Durchhalten gewöhnt. Eine Schicht dauerte bisher 24 Stunden. Zwölf Stunden Dienst im Rettungswagen, danach noch einmal zwölf weitere auf dem Löschfahrzeug. „Das geht mit 25, mit 35 hat man sich vielleicht dran gewöhnt, aber mit 45 schafft man das nicht mehr“, glaubt Innensenator Andreas Geisel (SPD). Um den ungewöhnlich hohen Krankenstand von 22 Prozent in der Berliner Behörde zu reduzieren, will er nun den Zwölf-Stunden-Dienst einführen und die Wochenarbeitszeit von 48 auf 44 Stunden verringern.

Es ist nur eine von vielen Maßnahmen, die er nach Gesprächen mit Gewerkschaftsmitgliedern am Montagabend noch einmal vorstellte. Fünf Monate nach den Mahnwachen der Feuerwehr werden die Pläne zum Umbau der krisengeplagten Behörde konkret. 94 zusätzliche Fahrzeuge wurden bestellt. Im September seien 80 Prozent der Überstunden der Feuerwehrleute ausbezahlt worden. „100 Prozent war leider gesetzlich nicht möglich“, erklärt der Senator. 3,4 Millionen Euro seien an 3200 Mitarbeiter geflossen. Die restlichen 20 Prozent sollen in den kommenden drei Jahren als Sonderurlaub abgegolten werden.

Doch das wird nicht einfach. Die 350 zusätzlichen Stellen, die die Personalnot abfedern sollen – Gewerkschafter sprechen von 1300 nötigen neuen Kollegen –, können noch nicht so einfach besetzt werden. Die neuen Kräfte auszubilden, werde Jahre dauern und erst einmal neue Löcher reißen. Die zusätzlichen Lehrer dafür müssten aus den Wachen abgezogen werden, gesteht Geisel. Auch der Standort der Feuerwehr-Akademie im Reinickendorf sei an der obersten Kapazitätsgrenze und müsse erst ausgebaut werden.

„In den vergangenen zehn Jahren sind durch Einsparmaßnahmen Strukturen zerstört worden, die wir heute dringend brauchen“, sagt Roland Tremper von Verdi. Doch wie die anderen Gewerkschafts-Chefs zeigte er sich am Montagnachmittag zufrieden mit den derzeitigen Gesprächen. „Es gibt mittlerweile den ehrlichen Willen der Politik, hier was zu verändern“, betonte Tremper.

Um Personal zu gewinnen, soll Mitarbeitern aus der Freiwilligen Feuerwehr zum Beispiel der Wechsel in die hauptberufliche erleichtert werden. Dazu habe der Finanzsenator schon grünes Licht gegeben, die Gehälter für Notfallsanitäter dem bundesweiten Durchschnitt anzupassen, damit diese aufgrund schlechterer Bezahlung nicht etwa nach Brandenburg abwandern. Das entsprechende Gesetz soll Ende September, Anfang Oktober im Abgeordnetenhaus verabschiedet werden.

Dabei geht es vor allem darum, den Beruf wieder attraktiv zu machen, der auch unter den Negativ-Schlagzeilen leidet. 43 Mal musste die Berliner Feuerwehr in diesem Jahr schon wegen Überlastung den Ausnahmezustand ausrufen, weil zu viele Menschen gleichzeitig die 112 wählen. Dann sind die Rettungswagen nahezu ausgelastet und Löschfahrzeuge werden zur Kompensation außer Betrieb genommen. Dass die Feuerwehr an ihre Belastungsgrenze stößt, liegt zum Teil auch an den vielen Fehleinsätzen, auch durch das Notrufannahmesystem SNAP. Die standardisierte Abfrage ist nach dem Berliner Rettungsdienstgesetz vorgeschrieben. Nach einer Art Katalog sind bestimmte Fragen vorgegeben, die die Mitarbeiter den Anrufern in exakter Reinfolge zu stellen haben. Bei bestimmten Reizwörtern wie zum Beispiel „Atemnot“ wird automatisch der Rettungswagen geschickt.

Mit einer öffentlichen Kampagne soll der Bevölkerung klar gemacht werden, dass „eingewachsene Zehennägel und Pickel am Hintern nicht mit Notrufen zu klären sind“, sagte Geisel am Montag. Das sei jedoch schwierig. „Denn wir dürfen damit aber auch auf keinen Fall die Menschen mit den ernsten Fällen abschrecken.“