Bezahlbare Wohnungen entstehen in der Weißen Stadt

Friedhelm Brennecke

Oranienburg (MOZ) Oranienburgs größtes Neubaugebiet wird in der Weißen Stadt entstehen. Nördlich der Walther-Bothe-Straße und südlich der Einfamilienhaus-Siedlung an der Johannes-Rau-Straße plant die städtische Woba rund 360 Wohnungen zu errichten.

Platz ist auf der Fläche des Bebauungsplans Nr. 100 „Quartiersentwicklung Weiße Stadt“ nach Ansicht von Planern für bis zu rund 450 Wohneinheiten. Denn neben den städtischen Flächen der Woba gibt es östlich der Julius-Leber-Straße – bis zur Erzberger Straße angrenzend – noch ein großes Privatgrundstück, das ebenfalls als Wohnbauland zur Verfügung steht.

Auf der südlichen Seite der westlichen Walther-Bothe-Straße – also gegenüber der geplanten Woba-Bebauung – plant auch die Oranienburger Wohnungsbaugenossenschaft (OWG) über kurz oder lang Neubauten. Dafür wäre aber ein eigenständiges B-Plan-Verfahren nötig. Sollte die OWG dort bauen, würde sich das dann mit ihrem bereits vorhandenen Bestand in der Weißen Stadt ergänzen. Einen Neubau mit 30 Wohnungen errichtet die OWG derzeit an der Walther-Bothe-Straße 53e bis 53g am Ende der Friedrich-Engels-Straße. Westlich des „Quartiers Weiße Stadt“ ist am Ende der Kurt-Schumacher-Straße ein Seniorenzentrum geplant.

Bis zu fünf Etagen werden die neuen Woba-Häuser haben. Ein fünf Meter breiter Grünstreifen wird die Neubauten von den Grundstücken mit Einfamilienhäusern an der Johannes-Rau-Straße trennen. Im nächsten Jahr will die Woba mit ihrem größten Bauvorhaben, das in mehreren Abschnitten erfolgt, beginnen. Mehr als 70 Millionen Euro sollen investiert werden. Um Fördermittel hat sich die Woba bereits beworben. Schließlich soll dort zu zwei Dritteln geförderter Wohnungsbau mit bezahlbaren Mieten von 5,50 Euro und sieben Euro pro Quadratmeter entstehen.

Noch werden allerdings Randbereiche des Geländes nach Kampfmitteln abgesucht. Gefunden wurde bisher nichts. Allerdings ist partiell mit Altlasten auf der ehemaligen Kasernenfläche der sowjetischen Streitkräfte (1945 bis 1994) zu rechnen. Deshalb ist der Bodenaushub, der bei den Bauarbeiten anfällt, auf mögliche Verunreinigungen zu untersuchen. Ist er belastet – wie etwa die mit Planen abgedeckten Erdmassen vom Bau des erweiterten Park&Ride-Platzes an der Lehnitzstraße – ist er als Sonderabfall zu entsorgen. Ansonsten kann er auf dem Gelände verbleiben.

Mit zehn Ja- und einer Nein-Stimme hat der Hauptausschuss am Montag den Abwägungsbeschluss zum B-Plan Nr. 100 abgesegnet.