dpa

Potsdam (dpa) Brandenburgs Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) will am Mittwoch (10.30 Uhr) eine Bilanz ihres ersten Jahres in der Brandenburger Landesregierung ziehen.

Ernst war am 28. August vergangenen Jahres als Ministerin für Bildung, Jugend und Sport vereidigt worden. Sie folgte damals Bildungsminister Günter Baaske, der aus persönlichen Gründen das Amt niedergelegt hatte. Zu den Aufgaben von Ernst gehört unter anderem der Kampf gegen den Lehrermangel. Ernst stammt aus Hamburg und war schon einmal in Schleswig-Holstein Bildungsministerin.