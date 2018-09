Zwischen Industrie und Hightech

Andrea Linne

Bernau (MOZ) Bernau. 277 Jugendliche im Barnim haben allein in diesem Jahr noch keinen Ausbildungsplatz gefunden. 339 freie Plätze bieten die Firmen im Niederbarnim noch an. Allein für Bernau sind 125 Mädchen und Jungen noch auf der Suche. Dazu kommen Abiturienten, die noch nicht genau wissen, was sie studieren wollen oder wohin die Reise einmal geht. Da greift die Bernauer Ausbildungs- und Studienbörse ein, die an diesem Freitag von 10 bis 14.30 Uhr viele Informationen bietet.

Im Paulus-Praetorius-Gymnasium, Lohmühlenstraße 26, freut sich Organisator Uwe Bartsch auf einen spannenden Tag. Der Kreistagsabgeordnete der CDU hat zahlreiche Unterstützer gefunden, die vor Ort beraten wollen. 130 Firmen und 20 Hochschulen und Universitäten stellen ihre Programme vor und bieten individuelle Beratungstermine an. Während auf dem Hof der Schule auch Maschinen und Technik zu besichtigen sind, halten Fachleute im zweiten Obergeschoss Vorträge. Das Studentenwerk Frankfurt/Oder ist mit dabei und berichtet über Fragen rund um die Studienfinanzierung. Auch Praktikumsplätze werden noch vermittelt.

Um 11.30 Uhr ist in Raum 220 Spannendes über IT-Sicherheit zu erfahren. Fabian Bruske von Fujitsu berichtet von dualen Studienmöglichkeiten in seiner Firma. Um 12 Uhr ist die Konrad-Adenauer-Stiftung in Raum 221 anzutreffen. Zahlreiche Stipendien und Fördermöglichkeiten werden von der Stiftung ausgegeben. Ebenfalls um 12 Uhr gibt es Studieninformationen von der Humboldt-Universität Berlin, ehe um 12.30 Uhr „Mein Weg zur Polizei“ in Raum 220 beschritten wird. In Raum 221 ist um 11 Uhr das Studentenwerk vor Ort.

Es finden im Erdgeschoss allein mehr als 40 Firmen einen Platz, um sich den interessierten Besuchern vorzustellen. Mit dabei sind die Wobau mbH Bernau, Berliner Verkehrsbetriebe, Theo Steil GmbH oder Daimler-Mercedes-Bens-AG. Gemeinden von Ahrensfelde bis Panketal bieten ebenso wie Schwörer Haus oder Fielmann AG & Co. OHG Ausbildungsplätze an, die vielfältig sind. Die Rettungsdienst Landkreis Barnim GmbH stellt sich vor, aber auch der ADAC, der Bauernverband Barnim und die Landesärztekammer. Im Obergeschoss präsentieren sich das Hasso-Plattner-Institut, die Fachhochschule der Polizei oder die Europa Universität Viadrina. Wählen können Besucher zwischen großen Anbietern wie AOK Nordost oder Finanzamt Eberswalde und Europäischer Sportakademie. Neue Berufsbilder wie der Operationstechnische Assistent oder der Fachinformatiker sollen so dem Nachwuchs näher gebracht werden.

Der Eintritt zur Bernauer Ausbildungs- und Studienbörse ist kostenfrei. (li)