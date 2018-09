Nach der Pause die Kurve gekriegt

Martin Terstegge\moz

Bad Belzig Beim Gang in die Halbzeit schien es für Denis Wandersee, dem Trainer der Handballfrauen des MBSV Belzig, ein rabenschwarzer Sonntag zu werden. Sein Team lag gegen den HSV Wildau mit 8:10 hinten und bei seiner Fußball-Liebe, dem HSV, bahnte sich ebenfalls eine Katastrophe an. Doch zum Glück bekam die wichtigere Mannschaft noch die Kurve, die Bad Belziger Handballerinnen.

Der erste Durchgang wurde bestimmt durch beide Deckungsreihen, die einen prima Job erledigten. Im Umkehrschluss haperte es also an Ideen in der Offensive, beziehungsweise an der Beweglichkeit, so sah es zumindest Wandersee im Hinblick auf sein Team. Dennoch reichte es um nach 18 Minuten mit 6:4 vorn zu liegen.

Nun stellten die Gastgeberinnen jedoch das Spielen ein, verlegten sie auf Einzelaktionen. Das erleichterte natürlich den Gästen ihre Deckungsarbeit. Sie konnten nun auch einige abgefangene Bälle für den Tempogegenstoß nutzen. In der 28. Minute führten die HSV-Damen mit 8:6 und konnten den Zwei-Tore-Vorsprung (10:8) auch in die Pause retten.

Zu diesem Zeitpunkt hatten die Bad Belzigerinnen schon drei Siebenmeter liegen lassen, was ihre Angriffsleistung zusätzlich schmälerte. Dementsprechend „angefressen“ sprach Trainer Wandersee die Offensivprobleme an, wollte mehr Bewegung sowie höheres Tempo. Denn einige Chancen zum schnellen Gegenstoß ließ seine Mannschaft liegen, in dem sie nur nach vorn trabte.

Die harten Wort des Coaches hatten die MBSV-Spielerinnen verstanden. sie waren in der zweiten Hälfte wesentlich präsenter in der Halle, agierten schneller und konnten sich durch zwei „Initialzündungen“ auf die Erfolgsspur katapultieren. In der 40. Minute musste Jasmin Melzer für zwei Minuten auf die Strafbank, doch in Unterzahl waren die Bad Belzigerinnen zweimal - dabei ohne Gegentor - zum 16:13-Zwischenstand erfolgreich. Wenig später wehrte die MBSV-Torfrau Sara Kleetz einen Strafwurf ab und nach den zwei Toren in Folge durch die beste Spielerin des Tages, Jessica Zithier, wurde der Vorsprung auf 19:14 ausgebaut. Die Vorentscheidung.

Die junge Gästemannschaft resignierte, hatte Mühe dem Tempo des Gegners folgen zu können. Nur weil die Gastgeberinnen zum Ende hin einige Möglichkeiten wegließen bleib es bis zum Abpfiff beim Fünf-Tore-Rückstand (22:27).

Überrangende Akteurin im MBSV-Trikot war Jessica Zithier, die all ihre fünf Siebenmeter verwandelte und damit auf zwölf Treffer kam. Josefine Hoffmann leistete sich zwei Fehlversuche bei den Strafwürfen, ging aber angeschlagen in die Partie und verdiente sich so den Respekt, dass sie die Mannschaft nicht in Stich ließ.

Die MBSV-Frauen nehmen zwar mit 6:0 Punkten den ersten Platz ein, haben aber auch ein Spiel mehr zu verzeichnen, wie der Zweite SV Chemie Guben. Die Gubenerinnen empfangen diesen Samstag die TSG Lübbenau und können mit einem Sieg am MBSV vorbei ziehen. Diese Partie wird sich Denis Wandersee ansehen, der ja mit den Männern an diesem Tag in Guben ist. Die TSG ist der nächste Gegner der Bad Belzigerinnen, das Spiel findet am 6. Oktober in Lübbenau statt.

MBSV: Kleetz, Meseberg 1, Reichardt, Utermark 1, Müller, Zithier 12/5, Caiquissi, Hoffmann 4/1, Melzer 7, L. Hermann 1, Fiedler, E. Hermann, Okowiak, Göldner 1. (ter)