Neustart für die Herbstbestellung

Ines Weber-Rath

Seelow/Worin (MOZ) Der Regen der vergangenen Tage hat die Bauern im Landkreis aufatmen lassen. Sie setzen jetzt die Herbstbestellung fort, die viele Betriebe angesichts staubtrockener Böden unterbrochen hatten. Kurz vorm Abschluss der Ernte sprechen die Verantwortlichen von rund 30 Prozent Verlusten.

„Der vorige Sonntag war für uns Bauern ein Feiertag“, sagt Henrik Wendorff mit Blick auf den ersten ergiebigen Niederschlag seit Monaten. Die Freude sei jedoch getrübt. Denn „ob die bereits eingebrachte Saat aufgeht, muss sich erst noch zeigen“ erklärt der Vorsitzende des Bauernverbandes Märkisch-Oderland und Präsident des Landesbauernverbandes.

Wendorff, dessen Woriner Öko-Betrieb Flächen auf der Höhe bewirtschaftet weiß, dass die Ackerböden dort vielerorts mehr als einen halben Meter tief ausgetrocknet waren. Ob das vor allem die Rapssaat übersteht, die bis Ende August im Boden sein musste, sei ungewiss. Experten gingen davon aus, dass rund zwei Drittel der Rapssaat verloren sind, die Flächen im Frühjahr neu bestellt werden müssen, so der Bauernpräsident.

Damit stelle sich für immer mehr Landwirte im Land und Landkreis die Frage, ob sich der lange Zeit besonders lukrative und für die Fruchtfolge wichtige Rapsanbau überhaupt noch lohnt. Denn im zweiten Jahr in Folge waren auch die Rapserträge eingebrochen. Das sei auch auf das Verbot bestimmter Pflanzenschutzmittel zurückzuführen, die als schädlich für Bienen gelten, weiß Wendorff.

Kurz vorm Abschluss des Erntejahres – es sind nur noch rund 30 Prozent der Sonnenblumen und der letzte Mais einzubringen – sieht die Bilanz für Märkisch-Oderland schlecht, aber nicht katastrophal aus: Der Leiter des Kreis-Landwirtschaftsamtes, Jan Paepke, spricht von insgesamt rund 30 Prozent Ernteverlusten im Vergleich zu durchschnittlichen Jahren.

Dabei seien die Bauern im Landkreis, verglichen mit anderen Regionen im Land, „mit zwei blauen Augen davon gekommen“, sagt Paepke. Vor allem, was den Getreideertrag betrifft. Denn der sei speziell im Oderbruch längst nicht so schlecht wie auf Höhenstandorten ausgefallen. „Da hat sich der hohe Grundwasserstand offenbar positiv ausgewirkt“, resümiert der Amtsleiter. Er spricht von 40 Prozent höheren Getreideerträgen im Bruch gegenüber der Höhe.

Anders als im vorigen Jahr, wo der Mais als einzige Kultur Super-Erträge brachte, gibt es in diesem Jahr auch hier extreme Dürre-Schäden. Die durchschnittlich 243 Dezitonnen je Hektar seien „die zweitschlechteste Maisernte aller Zeiten“ in der Region, sagt Jan Paepke. Der Durchschnitt der vergangenen fünf Jahre lag bei 370 dt/ha.

Am schlimmsten seien die Tierhalter von den Folgen der monatelangen extremen Trockenheit betroffen, betont Henrik Wendorff. Ihnen fehlt nicht nur etwa die Hälfte des Silomaises gegenüber dem Vorjahr, sondern auch das Grünfutter, um ihre Tiere über den Winter zu kriegen. Viele versuchen derzeit, Futter zu kaufen. Doch „es gibt faktisch keinen Markt für Grünfutter“, weiß der Chef des Kreisbauernverbandes.

Er begrüßt das Hilfsprogramm des Landes, das den Futtermittel-Zukauf fördern will. Doch unter welchen Bedingungen der Bund seine angekündigte Dürrehilfe zahlen will, sei „noch völlig offen“, so der Präsident des Landesbauernverbandes. Henrik Wendorff fragt sich unter anderem, wie weit die Bauern zunächst an ihre Reserven, zum Beispiel in Form der betrieblichen Altersvorsorge, heran gehen müssen, bevor sie als existenzgefährdet gelten. Und welche Einkommen – „auch das der Ehefrau des Bauern? – angerechnet werden.