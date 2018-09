Zukunftsaussichten für die alte Polizeiwache

Silvia Passow

Falkensee Gras und Wiesenkraut sucht sich seinen Weg durch die Lücken im Beton. Sie bezeugen stumm, hier ist der Mensch schon länger nicht mehr aktiv. Eingebettet in eine beschauliche Wohngegend und doch nicht weit vom Bahnhof entfernt, liegt das schlichte Gebäude, nicht gerade eine Augenweide, zweckmäßiger Flachbau. Die alte Falkenseer Polizeiwache steht leer.

„Die Frage des Kaufes, vom Land, ist immer noch aktuell“, sagt Bürgermeister Heiko Müller (SPD). Gemeinsam mit Landrat Roger Lewandowski (CDU) und Bau-Dezernent Thomas Zylla besichtigt er das Objekt vor Ort. Das Interesse ist da, für die nachfolgende Nutzung liegen die Ideen bereit, blieben noch einige Fragen zu klären. Noch befände man sich mitten im Verfahren, sagt Müller. Zunächst aber, was könnte sich die Stadt auf dem Gelände vorstellen?

Während der Sanierungsarbeiten am Falkenseer Rathaus könnte der Bau der Zwischenunterbringung der Verwaltung dienen, so der Verwaltungschef. Mit dem Verschieben und der Zwischenunterbringung könnten die Sanierungsarbeiten wesentlich schneller umgesetzt werden. Bei laufendem Betrieb die Arbeiten am Rathaus durchzuführen, bedeutet Zeitverlust, erklärt Müller. Und eine erhebliche Belastung für die Mitarbeiter in der Verwaltung. Für etwa zwei Jahre würden die Mitarbeiter dann in die alte Wache, in die Kochstraße, ziehen. Dies beträfe rund fünfzig Mitarbeiter des Rathauses.

Nachfolgend könnte Müller sich an diesem Standort einen Hort vorstellen oder eine Unterbringung für Obdachlose. Beides erst mal nur Ideen, denn: „Für die Umnutzung nach dem Umbau im Rathaus ist der Bedarf noch nicht absehbar.“ Es gibt für das Gebiet keinen Bebauungsplan, die Einrichtung der Verwaltung fiele hier unter den Bestandsschutz.

Doch zunächst müsste die alte Wache selbst saniert werden, oder durch einen Neubau ersetzt. Diese Frage kann derzeit nicht beantwortet werden. Was fehlen, sind aufschlussbringende Baupläne über die Bausubstanz, das Fundament und ähnliches. Die Fenster wurden vor einigen Jahren erneuert, was gänzlich fehlt und für die Verwaltungsaufgaben unverzichtbar wäre, ist ein Glasfaserkabel. Die Zwischenunterkunft müsste EDV-technisch zunächst aufgerüstet werden. Für die Instandhaltung und Nutzbarkeit werden die Kosten von Müller und Zylla voerst mit 100.000 Euro beziffert. „Wir haben hier Interesse, konnten aber noch keine Entscheidung treffen“, sagt Müller.