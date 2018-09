Veranstaltungsauftakt zu „Fontane.200“

Helmut Augustiniak

Paretz Zum 120. Todestag Theodor Fontanes, am 20. September 1898, gab der Verein Historisches Paretz e. V. den Auftakt zum Veranstaltungsmarathon des Vereins Kulturland Brandenburg für das Fontane-Jahr 2019. Der Vorsitzende des Paretzer Vereins Matthias Marr eröffnete die Veranstaltung. Dass Paretz in den Veranstaltungsreigen des Fontanejahres miteinbezogen wurde, ist auf die Bereitschaft des Vereins Historisches Paretz zurückzuführen, ein inhaltsvolles Programm auf die Beine zu stellen. Mit dem Slogan „Paretz - Fontane war hier“ wurde der Verein in Paretz ein Teil des Veranstaltungsreigens im Land Brandenburg.

Marr stellte an den Anfang seines Vortrages die Frage: „Was wäre Paretz ohne Fontane?“ Das Bild von Paretz vor 1800 ist doch recht verschwommen. Erst mit dem preußischen König Friedrich Wilhelm III. und seiner schönen Gemahlin Luise trat Paretz in das Licht der Öffentlichkeit. Das „Schloss still im Land“, wie es genannt wurde, war bei Anwesenheit des Hofes kein stilles Schloss. Die Hofgesellschaft mit den Bediensteten brachte lautes Leben in den Ort. Nach dem Tode des Königs wurde es stiller. Vielleicht wäre die Zeit Friedrich Wilhelm III. und seine Vorliebe für Paretz in Vergessenheit geraten, hätte Fontane sie mit seiner Beschreibung des höfischen Treibens im Dorf nicht aus der aufkommenden Uninteressiertheit entrissen.

Die dunklen Jahre von 1945 bis 1947 setzten dem Schloss schwer zu. Vandalismus und Zerstörungswut konnten sich ungebremst austoben. Hätte sich die Auffassung von Walter Ulbricht durchgesetzt, in den Dörfern jede Erinnerung an das Junkertum zu zerstören, ständen hier geschichtslose Neubauten. Durch verschiedene Umstände wurde das Schloss nicht abgerissen. Heute ist es auch kein „Schloss still im Land“ mehr. Nach der Wende setzte eine Touristenwanderung zum Schloss ein, die gegenwärtig wieder erstrebenswert wäre.

Nach dem Vortrag wurden den Teilnehmern zwei Filme gezeigt. Heidi und Wolfram Weiße aus Bayern drehten im November 1991 den Film „Landschaft mit Schloss“. Sie zeigen die schöne Landschaft um Paretz, aber auch gleich danach, die dem Verfall preisgegebenen historischen Häuser und Bauwerke. Die Zuschauer konnten erahnen, dass ohne das Jahr 1989 dieses von David Gilly gebaute Dorfensemble nicht mehr bestehen würde.

Die nachfolgende Lesung des Feuilletons von Heinz Knoblauch „Die Wanderung zu Fontanes Grab“, geschrieben 1987, wurde von Matthias Marr als ein literarisches Festessen angekündigt. Er erbot sich, allen im Saal anwesenden Zuhörern aus den alten Bundesländern, die von ihnen nicht verstandenen Fakten zu erklären. Der Schauspieler Hans-Jochen Röhrig trug gekonnt dieses satirische Feuilleton zur Erheiterung der Zuhörer vor. Knobloch beschreibt darin die Anstrengungen, die er auf sich nehmen musste, um eine Besuchserlaubnis für das Grab Fontanes zu erhalten. Der Friedhof mit Fontanes Grab befand sich im Grenzgebiet, direkt neben der Berliner Mauer. Während seines Aufenthaltes auf dem Friedhof wurde er von den Grenzposten der DDR argwöhnisch beobachtet. Beim Verlassen des Friedhofes wurde er dann von einer Doppelstreife der Grenztruppen kontrolliert. Selten hat er sich wohler gefühlt, als er in diesem Moment den Grenzern seine Besuchserlaubnis mit der Unterschrift des Stellvertretenden Ministers für Nationale Verteidigung und Leiter der Politischen Hauptverwaltung der NVA zeigen konnte, denn seine Dokumente waren vollständig.

Diesen ersten Paretzer Fontanetag schloss eine Wanderung zu den von Fontane geschilderten Gebäuden in Paretz ab.