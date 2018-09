Pluspunkte durch Dorfgeschichte(n)

Simone Weber

Garlitz Am 13. September belegte Garlitz mit seinen 402 Einwohnern im 10. Landeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ auf Landesebene den 2. Platz – nur knapp hinter der Spreewaldgemeinde Dissen. Beide Orte vertreten Brandenburg nun im anstehenden Bundeswettbewerb. In Sauen, dem Landessieger des 9. Wettbewerbs, überreichten Agrarminister Jörg Vogelsänger und der Geschäftsführer des Städte- und Gemeindebunds, Jens Graf, an Ortsvorsteherin Gudrun Lewwe und ihre vier mit angereisten Mitstreiter die Urkunde.

Zu den Pluspunkten im Wettbewerb zählte die Aufarbeitung der Dorfgeschichte. Bereits zur 850-Jahr-Feier (2011) brachte der Heimatkulturverein das Buch „Garlitz erzählt Geschichte(n)“ heraus. „Durch Fördermittel, die wir von der Mittelbrandenburgischen Sparkasse im November 2016 erhielten, konnten wir im letzten Jahr das Geschichtsprojekt fortführen und den den Geschichtenweg anlegen“, so Gudrun Lewwe. Nun erzählen die Garlitzer auf zirka fünf Kilometer durch und um das Dorf, an 13 Stationen auf jeweils zwei Schautafeln, aus ihrer Historie. Da geht es unter anderem um den Dorfbrand des Jahres 1822 und die neu errichtete Kirche, um zwei bis ins 19. Jahrhundert am Dorfrand bestehende Windmühlen und um bis zu drei ehemalige Schulen. Vornehmlich werden aber Geschichten aus dem Dorfleben der letzten 100 Jahren erzählt. Die Tafel am Dorfanger gegenüber der Kirche trägt den Namen „Enteignung und Rückübertragung“. Durch falsche Anschuldigungen, das Abgabensoll im Jahr 1948, nicht erfüllt zu haben, musste die betroffene Familie den Hof in der Dorfstraße 3 per Gerichtsbeschluss verlassen. Es ist ein Stück Familiengeschichte, über die Karl-Heinz Dieckmann sichtlich bewegt vor Ort berichtet. „Trotz Entlassung meines Vaters aus der Haft nach dem 1950 angestrengten Rehabilitierungsprozess bekam er den Hof nicht zurück. Erst nach dem 1990 gestellten Rückübertragungsantrag, der 1997 rechtswirksam wurde, wohnt meine Familie seit 1999 wieder auf dem Hof.“