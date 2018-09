Auktion schlägt hohe Wellen

Mathias Hausding

Reitwein (MOZ) Am vergangenen Freitag wurde in Berlin ein früheres NVA-Gelände in Reitwein versteigert. Neuer Besitzer der Treuhand-Immobilie ist nun für den Preis von 87 000 Euro plus Nebenkosten Stephan Eckert. Er will auf dem Gelände als Verwalter eine Mischnutzung von Handwerk und Gewerbe entwickeln. Auch die Gemeinde ist als einer der Mieter im Gespräch.

Für Wirbel hatte am Wochenende im Ort gesorgt, dass ein alteingesessenes Unternehmen für das 18 000-Quadratmeter-Grundstück mitgeboten hatte. Es kam zu einem Wettbieten zwischen beiden Seiten. So stieg der Startpreis von 35 000 Euro auf am Ende jene 87 000 Euro. Am Dienstag meldete sich nun Carsten Lindow zu Wort, Mitinhaber des Sanitär-Unternehmens, das sich um das Areal bemüht hatte. Er betonte, dass es für die Firma eine einmalige Chance gewesen sei, eine dringend benötigte Fläche zu erwerben. Derzeit habe die Firma Lager und Büro an anderer Stelle im Ort zur Miete. Da dieses Agrar-Gelände zum Verkauf stehe, sei der Verbleib dort ungewiss. „Wir sind seit 19 Jahren in Reitwein. Wir wollen hier bleiben“, sagt Carsten Lindow.

Deshalb habe man sich entschieden, bei der Auktion mitzubieten und dies Stephan Eckert vorab auch mitgeteilt. „Wir haben mit ihm geredet. Er hätte langfristig Mieter bleiben können. Das wollte er nicht, und wir wollten genauso nicht Mieter bei ihm sein.“ Die logische Folge sei dann, dass beide bieten und einer es bekommt. „Wir haben ihm anschließend zum Kauf gratuliert, wie sich das gehört.“

Stephan Eckert bedauert indes bei aller Freude über den Kauf, dass es zum Bieterkampf kam und das Grundstück dadurch 50 000 Euro teurer wurde. „Ich habe drei Jahre Arbeit in die Vorbereitung gesteckt. Alle kannten mein Konzept und wussten, dass ich das nötige Geld zusammen habe“, sagte er am Dienstag. Die Mehrkosten könnten nun leider die Umsetzung des Konzepts verzögern.