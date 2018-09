Wenn Ehrenamtler Hilfe benötigen

Juliane Keiner

Fläming (MOZ) Die Mitglieder der Tiertafel Bad Belzig haben sich die Unterstützung bedürftiger Tierbesitzer auf die Fahnen und in die Satzung geschrieben. Es ist ein Ehrenamt, welches den sieben bis acht aktiven Mitgliedern jegliche Freizeit kostet. Von der Akquise über die Abholung und Verwahrung der Spenden, der allmonatlichen Ausgaben in Bad Belzig, Wiesenburg, Niemegk und Brück bis hin zur Pressearbeit, nicht zu vergessen dem hohen bürokratischen Aufwand. „Es gibt wirklich immer etwas zu tun“, sagt die Vereinsvorsitzende Katrin Krause, die die Arbeiten gern auf viel mehr Schultern verteilen würde. „Doch derzeit verzeichnet die Tiertafel elf Mitglieder“, so die voll berufstätige Vorsitzende. „Wir würden uns sehr freuen, weitere Unterstützer für unseren Verein begeistern zu können.“

Weiterhin mangelt es der Tiertafel – noch immer – an einem zuverlässigen Fahrzeug. Zur Spendenabholung, zu den Ausgabestandorten und auch, um hin und wieder mit einem Vierbeiner zum Tierarzt zu fahren, nutzen die ehrenamtlichen Helfer ihre privaten Fahrzeuge. „Ein Kleintransporter mit Ladefläche, ein zuverlässiges Vereinsfahrzeug, wäre ein Traum.“

Und so bleibt der Tiertafel nichts weiter als sich immer und immer wieder in das Gedächtnis der Bürger zu rufen, kontinuierlich auf die Misere aufmerksam zu machen. „Wir möchten anderen Menschen und deren Tieren helfen“, so Katrin Krause, die seit dem Herbst 2016 dem Verein vorsteht. Immerhin kommen 40 bis 70 bedürftige Tierhalter zu den Ausgabeterminen, die bewusst in die zweite Monatshälfte gelegt werden. „Futter gibt es für zehn Tage. Oftmals ist es so, dass das Geld zu Beginn des Monats für die eigene Ernährung und die des Vierbeiners ausreicht. Zum Ende wird es knapp. Dann springt die Tiertafel ein.“

Wer helfen oder spenden möchte, findet weitere Informationen auf der Homepage www.tiertafel-badbelzig.com, schreibt an info@tiertafel-badbelzig.com oder wählt die Telefonnummer 0152/32764165.

„Wir bedanken uns für jegliche Hilfe!“