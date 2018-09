Wer hat historische Bilder des Teehäuschens?

Juliane Keiner

Wiesenburg (MOZ) Schlossparkleiter Ulrich Jarke informiert, dass die Gemeinde Wiesenburg beabsichtigt, in das Teehäuschen zu investieren, Fenster, Faschen, Putz und Schornstein zu sanieren beziehungsweise zu ersetzen.

„Überraschenderweise gibt es fast keinen einzigen Fotobeleg des Häuschens zu früheren Zeiten“, so Schlossparkleiter Jarke.

Eine Aufnahme aus dem Jahre 1846 ist erhalten geblieben. Ein berühmter Stuttgarter Architekt hat damals im Auftrag der Mutter Luise von Watzdorf ein Teehäuschen entworfen. Nach seinem Entwurf ist aber nie gebaut worden. Die zweite Aufnahme stammt von einer Postkarte. Diese zeigt das Teehäuschen um 1900. „Dazwischen klafft ein großes, schwarzes Loch. Für rund 110 Jahre fehlt uns jeglicher Bildnachweis.“

Vielleicht kann der ein oder andere Wiesenburger weiterhelfen? „Liebe Leser, schauen Sie in ihren alten Fotoalben und Fotoboxen nach, ob Sie über eine Abbildung des Teehäuschens verfügen“, bittet der Schlossparkleiter um Mithilfe. Weitere Informationen sind erhältlich bei Schlossparkleiter Ulrich Jarke unter der Telefonnummer 033849/50334 oder per Mail an jarke.gemeinde@wiesenburgmark.de.