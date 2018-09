Schneider schließt Beetzer Praxis

Marco Winkler

Beetz (MOZ) Ab diesem Freitag bleibt die Arzt-Praxis von Botho Schneider in Beetz geschlossen. Der 66-jährige Internist fand trotz intensiver Suche keinen Nachfolger.

Wären nicht die Informationszettel an und in den Praxisräumen von Botho Schneider in der Beetzer Dorfstraße 115, könnte der Eindruck entstehen, der Facharzt für Innere Medizin ginge regulär seinem Beruf nach. Doch am Donnerstag dieser Woche wird der letzte Patient versorgt. Schon ab Freitag ist die Praxis geschlossen. Empfangen werden Patienten vom 1. bis zum 11..Oktober nur noch, um ihre Krankenakten abzuholen.

Äußerlich wirkt Botho Schneider entspannt. Doch seine Frau Ilona kennt ihren Mann: „Er ist psychisch angespannt, muss zur Ruhe kommen“, sagt sie. Die vergangenen anderthalb Jahre waren ein Auf und Ab. Die Suche nach einem Nachfolger für die ländliche Praxis war von Hoffnung und steter Enttäuschung geprägt.

24 Jahre lang hat der gebürtige Leipziger in den Sommerfelder Sana Kliniken gearbeitet, bevor er 2004 eine Praxis in Sommerfeld eröffnete und damit den Schritt in die Selbstständigkeit wagte. „Bereut hat er das nie“, sagt seine Frau. Die Arbeit mit Krebspatienten in den Kliniken sei psychisch fordernd gewesen. „Aber es hat ihm immer Spaß gemacht.“ Am 1. April 2006 bezog Internist und Pneumologe Schneider die Räumlichkeiten in Beetz und setzte seine Arbeit als internistischer Hausarzt fort. Der Vorteil: Die Praxis liegt im Erdgeschoss und ist somit ideal gelegen für ältere Menschen.

Vor anderthalb bis zwei Jahren begann nach der Kündigung einer Krankenschwester, die in der Praxis half, Blut abzunehmen und Spritzen zu setzen, die Suche nach Personal. Schließlich ging auch die „Tresenkraft“, wie Ilona Schneider die Arbeit im Praxis-Empfang nennt, in den Ruhestand. Die Luft wurde dünner. „Mein Mann war auf dem Land alleine unterwegs.“ Botho Schneider hat als Landarzt nie aufgehört, Patienten zu Hause zu besuchen.

Eine neue Krankenschwester fand sich zwar, doch die Nachfolge stand lange aus – bis heute. „Es gab wenig Bewerber“, so Ilona Schneider. „Eine Frau aus Berlin war sehr interessiert, doch die Kassenärztliche Vereinigungen bot ihr kurz vor Zusage eine noch dichtere Praxis an.“ Ernüchterung machte sich in Beetz breit.

Zu Botho Schneider kamen Patienten aus dem Ort und dem benachbarten Sommerfeld, aus Flatow, Staffelde, Schwante und Groß-Ziethen „Wir haben 650 Patienten im Quartal.“ Patienten seien dankbar gewesen, dass Botho Schneider ohne Terminvergabe arbeitete. Im vergangenen Jahr musste er allerdings die Öffnungszeiten verkürzen, weil er mehr Aufwand mit den Krankenbesuchen hatte. Irgendwann reichte die Kraft nicht mehr für den ehemaligen Leistungssportler. Schneider wurde Anfang der 1970er-Jahre zusammen mit Thomas Emmrich mehrfacher Meister im Tennis-Herrendoppel.

Bis Ende Oktober haben Schneiders Zeit, ihre Zelte zu abzubauen. Einen Nachmieter gibt es schon: Aus der Arztpraxis werden wieder Wohnungen. „Es ist traurig“, sagt Ilona Schneider, „aber ein neuer Lebensabschnitt fängt für uns an, wir haben einen Garten und wollen reisen.“