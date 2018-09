Groß Schönebeck denkt weiter

Vor den Bergen Tirols: Die stolzen Groß Schönebecker halten in Fließ den Europäischen Dorferneuerungspreis – ein Emaille-Schild fürs Dorfzentrum – in die Kamera. Eine 25-köpfige Delegation aus der Schorfheide war in der vergangenen Woche für drei Tage in den österreichischen Ort zur Preisübergabe eingeladen worden. © Foto: Ulf Kämpfe

Ellen Werner

Groß Schönebeck (MOZ) Eine Delegation aus dem Schorfheide-Dorf hat die Auszeichnung in Österreich abgeholt: Groß Schönebeck freut sich über einen zweiten Platz im Wettbewerb um den Europäischen Dorferneuerungspreis 2018. Ein verdienter Preis, finden Bewohner – und klagen doch über Lücken in der Infrastruktur.

Es war ein großartiges Fest im Tiroler Fließ. „Aus unserer Sicht Weltklasse“, schwärmt Groß Schönebecks Ortschef Hans-Joachim Buhrs. Der Ort war vor zwei Jahren Sieger im Wettstreit um den Europäischen Dorferneuerungspreis geworden. Nun kamen dorthin, zur Preisverleihung im diesjährigen Wettbewerb, mehr als 1000 Menschen aus ganz Europa – darunter 25 Groß Schönebecker. Per Bus war die Schorfheider Delegation am Donnerstag für die dreitägige Veranstaltung angereist.

Dass das Barnimer Dorf nicht der direkte Nachfolger von Fließ werden würde, wussten die Groß Schönebecker allerdings bereits seit zwei Monaten. Als Gewinner unter den 23 Bewerbern wurde mit Hinterstoder abermals ein österreichischer Ort gekürt. „Wir haben den Preis in der Sonderkategorie ,herausragende Qualität’ gewonnen“, sagt Ortsvorsteher Buhrs.

Damit hat die Jury Groß Schönebeck wie zwölf weitere Dörfer in die Top-Liga europäischer Gemeinden eingestuft. In dem Dorf sei es gelungen, den radikalen Wandel in der Forstwirtschaft und in der Jagd nach der Wende durch stark gemeinschaftliche Projekte unter Einbeziehung aller Gruppen im Dorf zu bewältigen und ein neues positives Lebensgefühl zu verbreiten, heißt es in der Einschätzung der Jury.

Vor Ort holten sich die Vertreter von Ortsbeirat, Bürgerverein und weitere Dorfbewohner eine Urkunde und ein großes Emaille-Schild ab, das im Dorfzentrum platziert werden soll. Kein Geld? „Natürlich hätten wir uns über eine finanzielle Zuwendung gefreut“, sagt Buhrs. „Aber diese symbolische Anerkennung unserer Arbeit ist uns sehr wichtig. Geld ist schnell ausgegeben. Aber das hier bleibt in ewiger Erinnerung.“

Bereits vor fünf Jahren hatte Groß Schönebeck sich auf Kreis- und Landesebene im Dorfentwicklungs-Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ hervorgetan. Nun waren die Schorfheider die einzigen im Land, die vom Agrarministerium Brandenburgs zur Teilnahme an dem alle zwei Jahre von der Europäischen Arbeitsgemeinschaft (ARGE) für Landentwicklung und Dorferneuerung ausgerichteten Wettbewerb eingeladen worden waren. Den „Europäischen Dorferneuerungspreises 2018 für ganzheitliche, nachhaltige und mottogerechte Dorfentwicklung von herausragender Qualität“, wie er vollständig heißt, habe der Ort, in dem sich Ortsbeirat und Bürgerverein gemeinsam für so vieles einsetzen, auf jeden Fall verdient, glaubt Buhrs.

Das sehen auch viele so, die wir am Dienstag in Groß Schönebeck ansprechen. „Ich finde noch immer, es ist das schönste Dorf“, sagt Gabriela Degen, 52, die vor 30 Jahren nach Bielefeld zog und gerade ihre Familie besucht. Groß Schönebecker selbst schwärmen von der Lage, der Ruhe und dem Zusammenhalt im Dorf. Nur: „Die kleinen Läden sind doch alle weg. Der Bäcker ist nicht mehr da, unser Zahnarzt, die Sparkasse ist nicht mehr da“ – wie Doris Bartl, 71, beklagen alle, die wir fragen, Lücken in der Infrastruktur.

Natürlich weiß auch Ortsvorsteher Hans-Joachim Buhrs, dass einiges geschafft ist und dennoch vieles zu tun bleibt. In Fließ hörten sich die Schorfheider auch bei den Vertretern anderer europäischer Regionen um. „Wir haben viele neue Erkenntnisse und viele Freunde gewonnen“, so Buhrs. Was man von anderen übernehmen oder sich abgucken kann – darüber werden Ortsbeirat und Bürgerverein sich demnächst Gedanken machen. „Wir haben noch genug Arbeit, um Groß Schönebeck weiterzuentwickeln in den nächsten zehn Jahren.“