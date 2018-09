Wo Farbreste und die alte Kochplatte landen

Bernhard Schwiete

Fürstenwalde/Grünheide (MOZ Annemarie Diehr) In Fürstenwalde und Beeskow startete die Herbsttour des Schadstoff- und des Elektroschrottmobils; in Grünheide gab es einen Aktionstag zum Thema Grünabfälle.

„Ich habe lange drauf gewartet und mir den Termin im Kalender angestrichen“, sagt Ingetraud Karl. Nach 60 Jahren trennt sie sich von ihrer Kochplatte. Friedhelm Quast nimmt sie entgegen, ebenso eine alte Hängelampe, und wirft beides auf die Ladefläche des KWU-Elektroschrottmobils. Zweimal im Jahr tourt es mit dem Schadstoffmobil der Firma Alba im Schlepptau durch den Landkreis; zum Auftakt der Herbsttour waren am Dienstag Beeskow und Fürstenwalde die ersten Standorte.

Computer, Fernseher, Rasenmäher – rund 450 Kilogramm Elektroschrott wird Friedhelm Quast am Ende des Tages zum KWU bringen. Die Tour, sagt er, werde gut angenommen. Auch von denen, die eigentlich mobil sind und Gelegenheit hätten, ihre Kleingeräte mit Stecker oder Batteriebetrieb bei der Abfallkleinmengenannahme „Alte Ziegelei“ in Alt Golm abzugeben. „Der Sommer war heiß, da habe ich viel Zeit im Keller verbracht und ausgemistet“, sagt Ingetraud Karl. Aus ihrem Beutel zieht die 83-jährige Fürstenwalderin noch eine Schultersalbe. „Die geht zu Alba“, sagt Quast, deutet auf den blauen Lkw, der sich am Nachmittag neben dem orangefarbenen KWU-Fahrzeug auf dem Parkplatz in der Dr.-Theodor-Neubauer-Straße positioniert hat.

Öle, Schädlingsbekämpfungsmittel, Säuren, Autobatterien, Medikamente und eingetrocknete Farbreste landen im Schadstoffmobil. Eimer mit flüssiger Farbe werden dort inzwischen nicht mehr angenommen, weil sie Container verunreinigen und bei Leerungen in der Vergangenheit Straßen und Plätze beschmutzt haben. Hans-Jörg Stenz drückt Alba-Mitarbeiter Max Bauert einen Beutel mit Farbdosen in die Hand, PC-Netzteil und Digitalkamera landen auf dem Elektroschrott. Bis 20. Oktober können sowohl Haushaltsgeräte als auch schadstoffhaltige Abfälle an verschiedenen Standorten im Landkreis abgegeben werden – in Fürstenwalde werden die Mobile noch drei weitere Male stehen. Alle Termine stehen im Abfallkompass und sind im Internet einsehbar.

In Grünheide hatte sich das KWU mit dem Ordnungsamt der Gemeinde und der Oberförsterei Erkner zusammengetan. Sie wollten über die richtige Entsorgung von Grünabfällen informieren. Zum Beispiel ist es grundsätzlich verboten, diesen zu verbrennen. Manche Menschen wählen trotzdem diesen Weg. „Es kommt immer wieder vor, dass wir entsprechende Hinweise bekommen“, sagte Laureen Prügel vom Ordnungsamt. Werden die Täter ausfindig gemacht, gibt es ein Bußgeld wegen einer Ordnungswidrigkeit.

Mit einem anderen Problem zu kämpfen hat die Oberförsterei Erkner, die für etwa 8500 Hektar Wald im Revier von Schöneiche bis Kagel und Spreeau zuständig ist. Immer wieder werden dort Abfälle wie Baustoffe, Schutt und Plastik abgeladen. „Wir versuchen dann natürlich, die Täter zu ermitteln“, sagte Revierleiter Bernd Ziebarth. Und auch Grünabfall landet illegal im Wald, meist in der Nähe von Siedlungen. Von „Schubkarrentätern“ spricht Evelyn Neidhardt vom KWU in diesem Zusammenhang.

Der Andrang an den Info-Ständen im Grünheider Rathaus hielt sich am Dienstagnachmittag zunächst in Grenzen. Wer stehen blieb, wollte mitunter nur Werbegeschenke mitnehmen. Später war dann doch noch mehr los. Ziebarth berichtete von gut 20 Gesprächen, die er und seine Mitstreiterinnen geführt hätten.