dpa

Senftenberg (dpa) Eine Rotte Wildschweine hat vermutlich das Abrutschen eines Inselstücks im Senftenberger See ausgelöst. Zu dieser Einschätzung kommt ein Erstbericht, wie das Landesbergamt am Mittwoch in Cottbus bestätigte. Zuvor hatte die „Lausitzer Rundschau“ berichtet. Der Behörde zufolge waren schon früher immer wieder Wildschweine auf der Insel gesichtet worden. Es handelt sich um eine aufgeschüttete Kippe, die instabil und gesperrt ist. Verletzte gab es bei dem Vorfall Mitte September nicht.

Der Senftenberger See in Südbrandenburg ist ein ehemaliger Braunkohle-Tagebau, der noch zu DDR-Zeiten nach der Stilllegung geflutet wurde. Das abgerutschte Inselstück ist laut Landesbergamt 200 mal 250 Meter (5 Hektar) groß gewesen. Auch das hätten die ersten Ermittlungen ergeben. Die Untersuchungen sollen noch weitergehen. Die ganze Insel mit Naturschutzgebiet misst rund 250 Hektar. Der gesamte See ist derzeit für die Schifffahrt gesperrt.