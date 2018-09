Neuer Standort, alter Plan

Hans Still

Wandlitz In Sachen Sporthallenneubau für das Gymnasium Wandlitz ist ein wichtiger Durchbruch erzielt worden. Demnach werde der Landkreis nun nicht mehr an der L 100 bauen. Das neue Baufeld befindet sich südlich des Gymnasiums, es bleibt bei einer Halle von der Stange.

Es ist ein Erfolg mit mindestens zwei Vätern, über deren Anteile es möglicherweise noch Auslegungen geben könnte. Wichtig dabei ist zuerst das Ergebnis: Demnach rückt der Landkreis von seinen ursprünglichen Bauplänen an der L 100 ab. Dort hatten sich die Gestalter des Kreises einen wuchtigen Baukörper vorgestellt, der sich beispielsweise durch ein elf Meter langes Sozialgebäude besonders präsent in vier Metern Abstand von der Grundstücksgrenze befunden hätte.

Nunmehr kommt alles anders, informierte die Wandlitzer Bürgermeisterin Jana Radant in einem Pressegespräch. Demnach erwirbt der Landkreis südlich des Gymnasiums eine Fläche von zirka 5000 Quadratmetern Größe und damit einen mindestens 25 Meter breiten Streifen, der von der L 100 bis zum Langen Grund reicht. Auf diesem Gelände soll die Sporthalle nun entstehen. Die Erschließung wäre über das Gymnasium gesichert.

Laut Kämmerer Christian Braungard bleibt der Kreis beim ursprünglichen Wunsch einer Funktionalausschreibung. „Die aktuelle Ausschreibung zum Standort an der L 100 ist aufgehoben worden. Nunmehr besteht das Ziel, diese Ausschreibung für den neuen Standort anzuwenden.“

Der Kämmerer geht von zwei Jahren Bauzeit aus und erwartet die ersten Sportler mit Beginn des Schuljahres 2020/21 in der Halle. Architektonische Vorgaben bestehen laut Bürgermeisterin Jana Radant am neuen Standort nicht. Diese seien dort „nicht so gravierend“, die Turnhalle werde in den Berg gebaut und der Giebel würde zur Straße stehen. Außerdem gebe es durch die Allee am Langen Grund „schützendes Grün“. Dennoch werde die Wandlitzer Verwaltung zur nächsten Bauvoranfrage des Kreises eine Simulation verlangen, diese sei aussagekräftiger als eine schematische Darstellung, wie die Vergangenheit gezeigt habe.

Auf die Frage nach dem Anteil des Wandlitzer Ortsvorstehers Oliver Borchert an der jetzigen Lösung differenziert die Bürgermeisterin deutlich. Einerseits sagt sie, „wir hätten das auch ohne ihn hinbekommen, schließlich hat der Landkreis mit uns und nicht mit Herrn Borchert verhandelt“. Andererseits bewertet sie Borcherts Engagement als „lobenswert“. Zudem läge es auf der Hand, dass sich der Ortsvorsteher besonders einbringen würde.

Die Geschichte dieser Sporthalle reicht etwas weiter zurück: Bereit 2017 hatte die Gemeindeverwaltung zum Vorhaben gemeindliches Einverständnis erklärt, ohne die Gemeindevertretung zu informieren. Mit dem damaligen Wandlitzer Ortsvorsteher Ingo Musewald soll es aber Abstimmungen gegeben haben. Eine Informationsvorlage erstellte die Verwaltung nicht. Nur weil die Planer mit der 2017 kalkulierten Größe des Baukörpers nicht hinkamen, landete das Vorhaben im April erneut in Wandlitz. Bürgermeisterin Radant informierte hinter verschlossenen Türen die Gemeindevertreter und erntete vehemente Kritik angesichts des früher erteilten gemeindlichen Einvernehmens. Ortsvorsteher Borchert stellte sich an die Spitze dieser Kritik und entwarf mehrere Varianten, um das Gebäude besser zu integrieren.