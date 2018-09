Gesunde Zähne für ein strahlendes Lächeln

Alexandra Gebhardt

Brandenburg. (MOZ) Vor dem Schlafen, nach dem Essen, Zähne putzen nicht vergessen – diesen Satz lernen Kinder, damit schon das Milchgebiss gesund bleibt, früh. Genauso wichtig wie das richtige und regelmäßige Putzen sind jedoch auch Vorsorge und Kontrolle, weshalb in vielen Brandenburger Schulen halbjährlich der Zahnarzt vorbei schaut – so wie Eleni Pantazi, die als Schulärztin der Stadt zum Tag der Zahngesundheit, der in dieser Woche bundesweit mit vielen Aktionen verbunden war, in die Münder der Havelschüler schaute und mit Freude feststellte, wie gut die tägliche Mundhygiene der Kinder ist. „Und das ist auch sehr wichtig, denn gesund beginnt im Mund. “, erklärt Pantazi den Kindern, die nach dem Frühstück und Mittag täglich in der Schule gemeinsam ihre Zähne pflegen, um ein schönes Lächeln zu behalten. Und das mit Erfolg, denn am Endes des vergangen Schuljahres waren alle Kinder karriesfrei oder entsprechend behandelt.(age)