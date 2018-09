Mehr Begrüßungsgeld für Studis und Co.

Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Was durch den Zensus an Einwohnern verloren gegangen ist, statistisch betrachtet, versucht die Stadt jetzt gewissermaßen wieder reinzuholen. Mit jungen Leuten, für die die Kommune ein Begrüßungsgeld zahlt. Am Donnerstag beschließt die Stadtverordnetenversammlung eine neue Richtlinie zum monetären Lockmittel.

Bislang erhielten lediglich Studenten das Begrüßungsgeld. Auf Antrag der CDU-Fraktion sollen künftig auch Azubis in den Genuss der Finanzspritze kommen. Vorausgesetzt, die Studenten, die Fachschüler und die Lehrlinge ziehen nach Eberswalde, nehmen hier ihren Hauptwohnsitz. Die Christdemokraten sehen mit dieser Erweiterung den Grundsatz der Gleichbehandlung sichergestellt. Azubis würden gleichermaßen, wie auch Studenten, dazu beitragen, Fachkräfte für den „Verwaltungs- und Gesundheitsstandort sowie für ortsansässige Unternehmen“ zu gewinnen, begründete die Fraktion ihr Ansinnen. Überdies mache die Einbindung der Auszubildenden in die Förderrichtlinie den Standort Eberswalde für Jugendliche attraktiver, sind die Antragsteller überzeugt.

Der Hauptausschuss hat dem Begehren bereits zugestimmt, die Verwaltung hat prompt reagiert und die Richtlinie entsprechend angepasst. Zweite wesentliche Änderung in dem Regelwerk: Das Begrüßungsgeld wird aufgestockt. Und zwar um 20 Euro pro Semester bzw. Ausbildungshalbjahr. Bislang zahlte die Stadt fürs erste Semester 80 Euro und für jedes weitere 50 Euro. Seit Einführung des Begrüßungsgeldes 2003 seien diese Sätze unverändert. Die studentischen Kosten haben sich indes deutlich erhöht. Die Verwaltung verweist in der Beschlussvorlage insbesondere auf den Semesterbeitrag. Im Wintersemester 2006/07 lag der bei 192,50 Euro. Aktuell müssten die Studenten bereits 267 Euro berappen. Weitere Steigerungen seien zu erwarten, da allein schon für das Semesterticket neuerliche Erhöhungen durch den Verkehrsverbund angekündigt sind.

Im vergangenen Jahr habe die Stadt das Begrüßungsgeld 1186 Mal gewährt, darunter an 297 Erstsemester. Aufgrund der Veränderungen rechnet die Stadt ihrerseits mit Mehrausgaben von rund 34.000 Euro. Kosten, die aber laut Stefan Müller, kommissarischer Verwaltungsdezernent, wieder reinkommen. Denn die Kommune erhält für jeden Einwohner Schlüsselzuweisungen. Im vorigen Jahr waren dies, nach Abzug der Kreisumlage, 331 Euro pro Kopf. Selbst mit der Erhöhung des Begrüßungsgeldes bleibe für die Stadt „etwas übrig“, so Müller. Die Kommune profitiere also unterm Strich, ebenso wie die Jugend.