Insektenhotel, Frühlingsblüher und Schnullerbaum

Wandlitz Auch in diesem Jahr veranstaltet die Ehrenamtsagentur Wandlitz mit Unterstützung aus dem Wandlitzer Rathaus wieder einen Freiwilligentag unter dem Motto „Helfen macht Spaß“. Der Termin ist am Sonnabend. Die meisten der rund 25 Mitmachprojekte in den verschiedenen Ortsteilen starten jeweils um 10 Uhr. „Wir hoffen wie in den Vorjahren wieder auf zahlreiche aktive Mitstreiter und helfende Hände“, so Sabine Rank, Koordinatorin der Ehrenamtsagentur, und federführend auch beim Freiwilligentag. Der Aufruf, sich zu beteiligen, geht laut Sabine Rank an alle Bürger. Sie freut sich auf viele bekannte Gesichter aus den Vorjahren, hofft aber auch auf zahlreiche neue Unterstützer.

Die ausgewählten Projekte bieten ein buntes Potpourri aus den Bereichen Grünes, Natur, Handwerk, Kunst, Kultur und „Generationen gemeinsam“. Zum Beispiel können in der Klosterfelder Grundschule und im Schönerlinder Gemeindehaus Nistkästen und Insektenhotels gebastelt werden, um für Vögel und die immer weniger werdenden Insekten die Lebensbedingungen wieder zu verbessern. Das gleiche Ziel soll mit der Anlage einer Benjes-Hecke im Garten des Wandlitzer Pfarrhauses in der Kirchstraße erreicht werden.

In der Klosterfelder Kita Spatzennest werden helfende Hände gebraucht, weil auf dem Spielplatz eine grüne Rückzugsecke mit Rasen und einer Abgrenzung durch Obstbäume und Sträucher entstehen soll. Und auch in der Montessori-Kita in Wandlitz kann das Außengelände verschönert werden. In Zerpenschleuse und Basdorf sollen entlang der L 100 wieder Frühlingsblüher gesteckt werden, die Wandlitzer Uferpromenade soll aufgeräumt werden. Für Senioren wird eine Busrundfahrt durch die Gemeinde angeboten, und im Barnim Panorama werden kleine und große Hände beim Winterfestmachen des Baum- und Mühlenhauses im Entdeckerpfad gesucht.

Zwei Kreativ-Projekte sind neu in diesem Jahr. Die Schönwalder Künstlerin Ruth Fabig wird mit einigen ihrer Malschüler zwei Stromkästen in Wandlitz nach eigenem Entwurf kunstvoll verschönern. Und hinter dem Wandlitzer Rathaus soll ein Baum als „Schnullerbaum“ gestaltet werden. Die Idee stammt ursprünglich aus Dänemark, wo seit den 1920er Jahren auf der Insel Thuro ein solcher Baum steht. Und auch im Barnim gibt es im Eberswalder Zoo diese Möglichkeit für Kinder von ihrem heißgeliebten Schnuller Abschied zu nehmen und Bäume gleichzeitig als Freunde und Tröster fürs Leben kennenzulernen. Für den Freiwilligentag werden ab 10 Uhr Kinder und ihre Eltern gesucht, die entweder eine „Schnullerspende“ abgeben oder bei der Baumgestaltung mithelfen möchten. Gesucht werden auch passende Sprüche, die dann später auf den Schnullerbaum hinweisen.

Mehr Informationen unter Tel. 033397 644 741 oder

www.ehrenamt-wandlitz.de