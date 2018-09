Einflug jederzeit erwünscht

Jana Reimann-Grohs

Leegebruch (MOZ) In der Ernst-Thälmann-Straße in Leegebruch fühlen sich selten gewordene Schwalben schon seit fünf Jahren besonders wohl. Sie haben sich bei Antje Kraatz und Enrico Kempe einen festen Sommerwohnsitz auserkoren. Die Tiere stören niemanden, zum Abend gäbe es ein „angenehmes Gezwitscher“, wenn sie heimkehren, erzählt Antje Kraatz.

Die Familie brachte den neuen Mitbewohnern Bretter als Nisthilfen an. Vor zwei Jahren kam ein Fenster oberhalb des Tors als Einflughilfe dazu. So können die Vögel zwischen April und September unabhängig ein- und ausfliegen, um ihre Jungen zu versorgen. Für ihre Toleranz und das Engagement wurde die fünfköpfige Familie vom Naturschutzbund mit einer Urkunde und Plakette als schwalbenfreundliche Hausbesitzer geehrt. Siegfried Behrend vom Vorstand des Naturschutzbundes und die Schwalbenbeauftragte Yvonne Schuldes kamen persönlich zum Gratulieren vorbei.

Dass ihre Garage mal ein beliebter Nistort für Schwalben wird, haben die beiden Leegebrucher beim Einzug 2012 nicht geahnt. Das Tor stand damals regelmäßig zur Luftzirkulation offen. Als sie dann ein Jahr später in den Mauersteinritzen der Garagenwand das erste Nest entdeckte, hatte sich die Familie noch gewundert – heute ist es selbstverständlich, mit ihnen zusammenzuleben. Eine aufmerksame Nachbarin gab den entscheidenden Tipp, dass selten gewordene Zugvögel eingezogen sind. Ihre Nester stehen per Gesetz unter Naturschutz und dürfen nicht entfernt werden. Seit den 70er-Jahren ist der Schwalbenbestand hierzulande rückläufig. Die Vögel ernähren sich von Fluginsekten, ziehen ihre Jungen in geschützten Innenbereichen groß und sind deshalb auf menschliche Toleranz angewiesen.

„Obwohl sie ihren Standorten in nachfolgenden Generationen treu bleiben, kehrt nur ein Drittel der Rauchschwalben zu uns zurück“, sagt Yvonne Schuldes. Sie freut sich, dass der Fortbestand in Leegebruch abgesichert scheint. Um im Frühjahr einem jährlichen Schwalbentheater vorzubeugen, achtet Enrico Kempe stets auf eine freie Landebahn – zugemacht wird die Luke erst im Oktober, wenn alle gen Süden losgezogen sind.(jrg)