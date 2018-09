Falsche Verkehrspolizisten fordern Geld am Telefon

Tilman Trebs

Oberhavel (MOZ) Betrüger haben offenbar eine neue Masche entwickelt, um Senioren am Telefon um ihr Vermögen zu bringen. Sie geben sich inzwischen auch als Verkehrspolizisten aus und versuchen, aus angeblichen Verkehrsunfällen Kapital zu schlagen.

Wie Polizeisprecherin Ariane Feierbach am Mittwoch berichtete, rief ein Unbekannter am Dienstag bei einem 88 Jahre alten Mann an und gab sich als Beamter der „Verkehrspolizei Oranienburg“ aus. Er erklärte, dass ein Familienmitglied des Seniors in einen Verkehrsunfall verwickelt und ins Krankenhaus gebracht worden sei. Dem Angehörigen sei der Führerschein weggenommen und das Auto schwer beschädigt worden. Der Anrufer forderte, dass der 88-Jährige eine Auslöse für das Auto in Höhe von 2 000 Euro zahle. Es sei auch eine Anzahlung von 500 Euro möglich. Eine 81-jährige Frau in Schmachtenhagen soll einen ähnlichen Anruf erhalten haben. Beide erkannten aber den Betrugsversuch und informierten die Polizei.

„Das ist eine neue Masche, die wir hier so noch nicht erlebt haben“, sagte Polizeisprecherin Ariane Feierbach am Mittwoch. Sie erneuerte deshalb die Aufforderung der Polizei, bei derartigen Anrufen besonders misstrauisch zu sein. „Wichtig ist es zu wissen, dass die Polizei bei Anrufen nie Geld verlangt.“

Erst vor wenigen Tagen hatte die Brandenburger Polizei über hohe Fallzahlen bei Telefonbetrügereien geklagt. Klassiker ist immer noch der sogenannte Enkeltrick, bei dem sich die Betrüger als Verwandte ausgeben und ältere Menschen um Geld bitten. Allein im vergangenen Jahr wurden landesweit 230 Vorfälle registriert. Erbeutet wurden rund 570 000 Euro.

„In Oberhavel fallen zum Glück nur wenige Menschen auf die Tricks herein“; sagt Polizeisprecherin Ariane Feierbach. Vorsicht sei dennoch weiterhin geboten. Wichtig sei, dass auch jüngere Familienmitglieder sich mit dem Problem beschäftigen und mit ihren mitunter schon hoch betagten Angehörige über die Gefahren sprechen, so die Polizeisprecherin. (mit dpa)