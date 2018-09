Mit Muskelkraft und Köpfchen durch den Wald

Julian Stegemann

Eberswalde Es ist die Sportart, bei der körperliche Fitness mit geistiger Beweglichkeit in Einklang gebracht werden müssen – der Orientierungslauf. Die Deutschen Meisterschaften des attraktiven Natur- und Ausdauersports fanden in diesem Jahr in Eberswalde statt. Über 700 Teilnehmer kamen an zwei Wettkampftagen auf dem Gelände des Ostender SV zusammen, um ihre Fähigkeiten unter Beweis zustellen.

Beim Orientierungslauf gibt es mehrere Kontrollstellen, die der Läufer erreichen muss. Mit Hilfe einer Karte und eines Kompasses müssen diese in einer vorgeschriebenen Reihenfolge in möglichst kurzer Zeit passiert werden. Dass alle Posten angelaufen wurden, können die Sportler mit einem elektronischen Chip, den sie während des Laufs tragen, nachweisen.

Am Samstag gingen zunächst die Staffeln im Mischwald an den Start. Drei Läufer wechselten sich auf dem Kurs ab. Sieger bei den Herren war das Team vom MTV Seesen. Schlussläufer Bjarne Friedrichs kam mit einem souveränen Vorsprung vor den anderen Staffeln ins Ziel (1:41:45 Stunden) und holte somit den ersten Platz. Silber ging an die Staffel vom Post SV Dresden (1:44:49). Vor allem dank einer starken Leistung von Moritz Döllgast sicherten sich die Sachsen Rang drei.

Bei den Damen ging es ein wenig spannender zu. Es entwickelte sich ein Vierkampf zwischen den beiden Staffeln des USV TU Dresden, sowie den Starterinnen des MTV Seesen und der OLG Regensburg. Mareike Seeger von der OLG Regensburg setzte sich auf den letzten Metern gegen Patricia Nieke (USV TU Dresden) durch und holte Gold.

Am Sonntag kam es zu den Bestenkämpfen im Mannschafts-Orientierungslauf. Es galt hierbei, die Wahl- und Pflichtposten möglichst optimal auf die drei gleichzeitig gestarteten Athleten aufzuteilen. Am besten taten dies die Herren vom USV Jena. Diese siegten vor der Staffel des MTV Seesen und des USV TU Dresden. Bei den Damen gewannen die Dresdner souverän mit einem deutlichen Vorsprung vor der OLG Regensburg und dem MTV Seesen.

Auch mit dabei war am Sonntag Susi Thiel aus Berlin. Sie erreichte mit ihren Teamkolleginnen ihr persönliches Ziel in der Altersklasse D175T, unter die Top Drei zu kommen. Besonders gut gefiel der Läuferin das übersichtliche Wettkampfgelände und die Strecke durch den Wald. ,,Wir sind ja oft hier in den Wäldern. Es ist immer wieder schön“, fügte sie an. Auf die Frage, wie man zu diesem außergewöhnlichen Sport kommt, erzählt sie eine kuriose Geschichte. Als ihre Tochter im Alter von dreizehn Jahren angesprochen wurde, bei einem Orientierungslauf mitzumachen, kam sie einfach mal mit, um sich das anzuschauen. Seitdem läuft sie selbst regelmäßig mit. ,,Das ist mittlerweile Familiensport“, erklärte Susi Thiel.

Ebenfalls zufrieden konnte Torsten Kaufmann von der USV TU Dresden sein. Mit seinen Teamkollegen gewann er in der Altersklasse H175. Was ihm sofort auffiel war, dass die Strecke in Eberswalde sehr flach sei, aber trotzdem nicht einfach zu laufen. Am Orientierungslauf begeistert den Läufer das Teamwork. ,,Man hört das Piepen zum Start und ab dann hast du erst einmal mit dir selbst zu tun“, erklärt er. Man müsse während des Laufes viel Denken, das unterscheide ihn von den normalen Laufwettbewerben. Der Dresdner ist durch seinen Vater zu dem Sport gekommen. Mit zehn Jahren nahm dieser ihn zum Wettkampf mit. Seitdem ist Torsten Kaufmann stets mit seinem Team bei Orientierungsläufen dabei.(jst)