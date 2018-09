Zuschüsse für klamme Kommunen

Doris Steinkraus

Seelow (;OZ) Nach zwei Jahren Pause wird das Kreisentwicklungsbudget 2019 wieder aufleben. Damit erhalten finanzschwache Kommune Mittel für Investitionen. Es geht um 750 000 Euro. Bis 30. November können Anträge gestellt werden.

Es ist ein Vorgriff auf den Kreishaushalt 2019. Der wird voraussichtlich erst im Februar beschlossen. Dann aber müssen alle Vorhaben, für die Mittel aus dem Budget gezahlt werden, in Sack und Tüten sein. Denn nur bis zum 30. November können Kommunen Geld aus diesem Topf beantragen. Daher muss der Kreistag bereits im Oktober beschließen, dass diese Mittel auch tatsächlich fließen.

Vor allem für klamme Kommunen in Märkisch-Oderland ist es eine gute Nachricht. Das Budget war 2015 zum ersten Mal aufgelegt und dann noch einmal 2016 realisiert worden. Hintergrund bildete die Tatsache, dass Kommunen nicht investieren konnten, weil sie selbst bei Förderung nicht die Eigenanteile aufbringen konnten. Zwei Jahre lang flossen jeweils 750 000 Euro, wenn die Vorhaben einer Richtlinie entsprachen.

Das Bundesprogramm der Breitbandförderung stoppte diesen Sonder-Topf. Um allen Kommunen die gleichen Möglichkeiten zu bieten, das Förderprogramm zu nutzen und so bis zum letzten Grundstück schnelles Internet installieren zu lassen, hatte der Kreis die Koordinierung übernommen. Und die Übernahme der zu zahlenden Eigenanteile der Kommunen. So konnten die Anträge beim Bund im Komplex gestellt werden, was das Verfahren erheblich verkürzte. Die Ausschreibung ist bereits erfolgt. Derzeit wird jedoch nachgebessert, da der Bund noch einmal Mittel bereitgestellt hat, um noch höhere Leitungskapazitäten beim Ausbau zu ermöglichen. Wie hoch der Anteil des Kreises ist, steht erst fest, wenn die überarbeiteten Angebote vorliegen. Es sind jedoch mehrere Millionen Euro.

Bei der Aussetzung des Kreisbudgets war zugesichert worden, dass dies nur für die Dauer von zwei Jahren sein wird. Angesichts einer gut gefüllten Kreiskasse kann der Kreistag nun neben der Breitbandfinanzierung auch das Kreisentwicklungsbudget stemmen. „Wir profitieren als Kreis, so wie auch die Kommunen, von der anhaltenden guten wirtschaftlichen Entwicklung, die uns höhere Steuereinnahmen sichert“, erklärt der Kämmerer und Beigeordnete Rainer Schinkel (SPD).

Gefördert werden Vorhaben in den Bereichen Schul- sowie frühkindliche Infrastruktur, Katastrophenschutz, Tourismus sowie Verkehrsinfrastruktur. Es geht dabei vor allem um Vorhaben der Daseinsvorsorge. Nutznießer sind ausschließlich Kommunen mit Strukturschwäche. Zur Bewertung wurden Indexwerte ermittelt. Ganz obenan stehen Kommunen mit einem Haushaltssicherungskonzept. Die Zuschüsse können auch als Eigenanteil für andere Förderprogramme eingesetzt werden. Mindestens 20 Prozent der Kosten muss der Antragsteller selbst aufbringen. Der Kreisausschuss befindet nach Prüfung über die Vergabe. Einen Rechtsanspruch auf Zuwendung gibt es nicht.

Für antragsberechtigte Kommunen heißt es nun, umgehend Maßnahmen festzulegen. Der Beschluss der Richtlinie am 17. Oktober im Kreistag gilt als sicher. Nach dem Haushalts- und Finanzausschuss hatte die Vorlage auch den Kreisausschuss einstimmig passiert. Bis zum 30. November müssen die Anträge in der Kämmerei vorliegen.