Mateusz Dudzic triumphiert in der Gesamtwertung für Gastgeber

Sehr talentierter Nachwuchs in den Reihen des Oderstadtvereins: die beiden Brüder Jonas (7 Jahre/links) und Lukas Kollhoff (12) © Foto: Carola Voigt

Reimund Krüger

Schwedt Mit dem vierten und damit letzten Wertungslauf fand der diesjährige deutsch-polnische Wettbewerb der Automodell-Rennsportler um den Oder-Pomerania-Cup in der RC Arena bei Blumenhagen einen würdigen Abschluss.

Bereits am Donnerstag und Freitag waren auch diesmal wieder die ersten Teilnehmer mit Zelt oder Wohnwagen angereist, um die Tage vor dem Wettkampf für einen Ausflug mit ihren Angehörigen in die schöne Uckermark zu nutzen sowie in der RC Arena individuell zu trainieren. Mitglieder des MC Schwedt hatten die Piste ausgezeichnet präpariert.

Auch der mit Sturm und Dauerregen prognostizierte Umschwung von hochsommerlich auf normalen Frühherbst war bis auf einige Böen und etwas Regen am Freitagnachmittag relativ harmlos an der Wettkampfstätte vorbeigezogen. Die Wochenend-Temperaturen von 18 bis 20 Grad waren dann geradezu ideal für die Motoren der Miniflitzer. Ob Spezialist oder Neueinsteiger – nervenaufreibende Versuche, mit mehr oder weniger Erfolg die beste Motoreneinstellung zu finden, konnten sich die Fahrer somit ersparen.

Mit 40 Meldungen in den einzelnen Klassen nicht übermäßig stark besetzt, gab es in der Qualität jedoch Buggy-Sport vom Feinsten – die Schwedter Fahrer hatten großen Anteil daran. Besonders erwähnenswert: Zwölf polnische Fahrer waren am Start, erstmals auch zwei Sportfreunde aus Warschau. Schwedts Bürgermeister Jürgen Polzehl eröffnete das Finale um die Pokale.

An erster Stelle soll hier das schon zur Tradition gewordene Kids Race genannt werden. An diesem Wettbewerb (außerhalb der Pokalwertung) können alle Kinder teilnehmen, die Lust haben, sich an den Miniflitzern zu versuchen. Die Rennautos stellte der MCS kostenfrei bereit. Urkunden für alle, Medaillen für die Podestplatzierten sowie ein besonderer Pokal für den Sieger waren der Lohn der Mühen.

Für die teilnehmenden Kinder war es somit vor den Augen der zahlreichen Verwandten, Freunde und „Profis“ ein besonderes Erlebnis. Die Besten waren schließlich Wictor Buczkowski aus Stettin vor Allegra Bliefert aus Berlin und Jonas Kolloff aus Oderberg. Vierter wurde Julian Ihrke vor Leon-Frank Marquardt (beide Schwedt).

Ebenfalls traditionell: das Nachtrennen unter Flutlicht am ersten Wettkampfabend, offen für alle Klassen. Nach halber Distanz ging es an die Box: Verbrenner wurden nachgetankt, bei den Elektrofahrzeuge die Akkus gewechselt. Wer denkt, dass es nur ein Gaudi war, wurde beim Rennen eines Besseren belehrt. Nach tollem Kampf errang diesmal Christopher Toni Beer vom gastgebenden MC Schwedt den Siegerpokal.

Bei den offiziellen Rennen wurden aufgrund geringer Teilnehmerzahlen die Klassen ORE2WD (Einachsantrieb) und ORE4WD (Allradantrieb) gemeinsam gestartet, aber getrennt gewertet. Dies hatte den positiven Effekt, dass die technischen Vorteile eines Allradantriebes gerade in den Kurven und nach den Sprüngen für Zuschauer und Gäste viele Überholmanöver und spannende Rennsituationen boten. Erneut großartig dabei: der mit sieben Jahren jüngste Teilnehmer, Jonas Kolloff vom MC Schwedt, der als Zweiter in der Klasse ORE 2WD über die Ziellinie fuhr. Die Allradklasse war nicht von Schwedtern besetzt. Beide Sieger kamen aus Polen.

Auch in der Open-Klasse wurde prima Rennsport geboten. Mit dabei: Jonas Kolloff und Andreas Emeling vom Gastgeber sowie „Stammgast“ Allegra Bliefert aus Berlin. Nach großartigem Kampf, vielen Überholmanövern und ständig wechselnden Führungen belegte Emeling etwas unglücklich Rang 2 hinter Lukasz Piecyk aus Warschau sowie vor Bliefert und Kolloff.

Traditionell am stärksten besetzt waren erneut die Klassen ORE8 (Elektroantrieb) und OR8 (Verbrennermotoren). Was die Spitzenfahrer den Zuschauer boten, war einfach Klasse! Wiederum prägten ständig wechselnde Führungen das Renngeschehen, nur mit dem Anspruch, wesentlich schneller als die Open-Autos zu sein. Letztlich siegte Steven Nortdorf (Bernau) knapp drei Sekunden vor Bartosz Zalewski (Stettin) und Thilo Schittko (Berlin). Als bester Schwedter wurde Keven Seehagen Siebter.

Die Klasse OR8 krönte die Wettbewerbe. Schon die Vor- und Zwischenläufe deuteten auf einen tollen Endlauf hin. Von den zwölf Finalteilnehmern waren dann mindestens sieben in der Lage, den 45-minütigen, sehr ausgeglichenen Wettbewerb für sich zu entscheiden. Bis zwei Drittel des Rennens waren fünf Fahrzeuge relativ gleichauf. Am Ende entschied ein Motorschaden des bis dahin führenden Manuel Meyer (Sondershausen) und ein technischer Defekt bei Tomasz Gadnicki (Poznan), dass es letztlich ein Dreikampf um den Sieg wurde.

Fünf- bis sechsmal wurde nachgetankt. Die Helfer waren stark gefordert. In der vorletzten Runde setzte Christopher Beer vom MC Schwedt alles auf eine Karte. Um sich einen kleinen Vorsprung zu sichern, versuchte er, die Fünfer-Kombination in Zweiersprüngen zu nehmen und versteuerte sich. Damit war der Weg frei für Donat Bula (Pioseczno), der schließlich das Rennen knapp gewann.

Nach Auswertung aller Resultate der vier Cup-Stationen Poznan, Bernau, Stettin und Schwedt waren dies die Gesamtsieger – OR8: Mateusz Dudzic, MC Schwedt; ORE8: Bartosz Zalewski, Team Zalewski Stettin; Open: Lukasz Piecyk, Keep Racing Warschau; OR10 2WD: Wiktor Foltyn sowie OR10 4WD: Damian Kulesza, beide RC Club Poznan. Mit dem Finale um die Oder-Pomerania-Pokale hat der Schwedter Verein wieder einen tollen Wettbewerb organisiert und den Sportlern, Zuschauern sowie Gästen ein spektakuläres Wochenende geboten.

Damit endet die Saison in Schwedt unter freiem Himmel. Das MSC-Team dankte abschließend allen Helfern und Unterstützern für ihr Engagement.