Starter Aufsteiger fordert Gastgeber voll

Clara Neuner (cln)

Schwedt Die Classic-Kegler des FC Schwedt konnten in der Herren-Verbandsliga ihre – zumindest von der Papierform durchaus vorhandene – Favoritenstellung in der vorgezogenen Heimpartie gegen Aufsteiger KV Lauchhammer nicht erfolgreich umsetzen. Im Grunde musste man am Ende sogar von einem durchaus glücklichen 4:4-Unentschieden auf den heimischen Bahnen in der Waldsportanlage sprechen. In zwei Duellen schafften die Oderstädter sogar geringere Holzzahlen als ihre Kontrahenten, punkteten aber dennoch, weil sie drei der vier Bahnduelle gewonnen hatten. Dass der Gast aus dem Kreis Oberspreewald-Lausitz am Ende mit 3192:3164 die zwei Zusatzpunkte für die höhere Gesamt-Kegelzahl bekam, verwundert deshalb nicht.

Ein erstes knappes Duell lieferten sich im Startdurchgang Frank Pachmann (FCS) und Lutz Mittag. Nach zwei erfolgreichen Bahnen bekam der Schwedter beim dritten Teilabschnitt mit 128:158 einen klaren Dämpfer und lag nach Kegeln plötzlich hinten. Durch ein 132:123 auf der Schlussbahn blieb der Teampunkt aber bei Pachmann. Ganz souverän spielte dagegen der Tagesbeste Steffen Schiller auf, der bei 3:1 Bahnen mit 554:509 gegen Gerald Wobst ein gutes 42-Zähler-Polster für den Gastgeber schuf.

Dieses wurde im Mittelblock mehr als aufgebraucht. Während Jörg Matthies bei geringerer Kegelzahl (513:524) ebenfalls durch drei gewonnene Bahnen für sein Team punktete, fand Thomas Schulz (in der Vorwoche 554) diesmal nicht ins Spiel und musste seinem Kontrahenten Matthias Pohl klar mit 1:3/500:550 den Punkt überlassen. Zwischenstand 3:3.

Die Hoffnungen des Gastgebers auf den dritten Sieg im dritten Saison-Heimspiel ruhten somit auf dem Schluss-Duo Peter Merker/Marcel Leverenz. Während sich Letzterer gegen Philipp Strehl nur einen krassen Ausrutscher auf der zweiten Bahn leistete (105:141), dann mit zwei sehr guten Bahnen das Duell aber in ein 3:1/529:512 drehen konn-­te, zog Merker den Kürzeren.

Mit 1:2 und einem Zehn-Kegel-Minus in den vierten Teilabschnitt gegangen, lag er nach den 15 Kugeln ins volle Kegelbild nur noch mit einem Holz hinter Gäste-Kapitän Andreas Meyer. Der aber kegelte überragende 59 Abräumer und setzte sich so folglich mit 3:1/554:528 durch.

Nun haben die Oderstädter – zwischenzeitlich auf Rang 2 geklettert – zwei Wochenenden frei, um dann am 13. Oktober zum fünften Spieltag im bereits vierten Heimspiel Grün-Weiß Friedrichshain (derzeit 4:2 Punkte) zu empfangen.