Platz 3 ein schöner Erfolg

Kerstin Bechly

Frankfurt (Oder) (MOZ) Ohne Erwartung auf einen Medaillenplatz, aber mit dem Ziel, sich als Mannschaft zu beweisen, reisten 16 zehn- und elfjährige Leichtathleten aus Frankfurt, Beeskow und Eisenhüttenstadt zu den Team-Landesmeisterschaften nach Mahlow. Dann kehrten die Jungen mit einem dritten Platz zurück. Die Mädchen wurden Fünfte.

Der Landesstützpunkt SC Frankfurt hatte mit den angeschlossenen Vereinen Stahl Eisenhüttenstadt und Leichtathletik in Beeskow eine gemeinsame Mannschaft aufgestellt. „Das machen immer mehr Vereine in Brandenburg, um die Team-LM zu bewältigen. Da jeder Sportler maximal nur in drei Disziplinen starten kann, braucht man viele Kinder, um sich eine Chance zu wahren“, beschreibt SC-Trainerin Susanne Thielemann eine Entwicklung. Für die Teams Oder-Spree der U 12 hatte das gemeinsame Trainerteam gefordert, als Mannschaft weiter zusammenzufinden und persönliche Bestleistungen aufzustellen.

Dieser Gemeinschaftssinn zahlte sich in der Staffel aus. Auch wenn gemeinsames Training nicht möglich ist, kennen sich die meisten Kinder von (Trainings-)Wettkämpfen. Und so liefen sowohl die Jungen als auch die Mädchen über 4x50 Meter zu einer Team-Bestzeit. Max Erhard (Eisenhüttenstadt), Maximilian Pape, Ian Constantine Kehder und Guibert Douaka Ziwo (alle Frankfurt) benötigten 29,68. Lena Marie Luft, Emily Zeitz (beide Eisenhüttenstadt), Eleonora Harth und Zoe Ann Angermann (beide Frankfurt) liefen 29,86 s.

In den Einzeldisziplinen kamen je Team die Ergebnisse der jeweils zwei Besten in die Wertung. Hier steuerten über 50 m und im Weitsprung Guibert und Max, über 800 m Moritz Müller und William Wollenberg (beide Beeskow) sowie im Ballwurf Ian und Maximilian Punkte bei. William im Rundenlauf, Guibert im Weitsprung (starke 4,77 m) und Sprint sowie Maximilian im Ball stellten zugleich neue persönliche Bestleistungen auf. Dies gelang auch Mattes Hanschke über 800 m. Mehrere der Jungen waren zudem nicht weit entfernt, so der Achte im Bunde, der Beeskower Jannis Bullack über 800 m. Am Ende bedeuteten 4007 Punkte Platz 3 in der U 12.

Aufgrund eines Krankheitsausfalls gab es im Mädchen-Team Oder-Spree II kurzfristige Umstellungen. Hier kamen im Sprint die Leistungen von Lena und Eleonara in die Wertung, über 800 m die der Frankfurter Schwestern Natalie und Leonie Sobe, im Weit von Zoe Ann und Leonie sowie im Ball von Lisann Kubinski (Frankfurt) und Lena. Einige freuten sich ebenfalls über persönliche Bestleistungen: im Sprint Emily und Natalie, Zoe im Weit trotz kleiner Schmerzen in der Leiste, Lisann im Ball, Leonie über 800 m und im Weit. Pechvogel Amelie Sobe blieb im Weitsprung ohne gültigen Versuch. Mit 3289 Punkten wurden die Oder-Spree-Mädchen Fünfter.

Mit Blick auf die Erwartungen waren die Trainer zufrieden. „Die Kinder haben mit ihren Leistungen erlebt, dass sich das Training lohnt und sind für den Bahnabschluss am Sonnabend in Frankfurt noch einmal motiviert“, sagt Susanne Thielemann und ergänzt: „Die Zusammenarbeit aller drei Vereine ist eine schöne win-win Situation für alle. Die Kinder gehen wirklich gemeinsam durch den Wettkampftag. Und Trainer und Übungsleiter von Frankfurt und Eisenhüttenstadt haben schon gemeinsam hospitiert.“