Ein Duell steht noch aus

Kerstin Bechly

Frankfurt (Oder) (MOZ) Mit einem Zwischenstand von 14:14 endete in der Regionalliga Ringen die Begegnung zwischen der Kampfgemeinschaft Frankfurt/Eisenhüttenstadt und dem RV Thalheim. Ein Kampf findet zu einem späteren Zeitpunkt statt.

„Ich kann überhaupt nicht abschätzen, wie Andrzej Grzelak gegen den Thalheimer Benjamin Opitz kämpfen wird“, bleibt das Ergebnis des ausstehenden und noch nicht terminierten Duells auch für den Trainer der Kampfgemeinschaft Frankfurt/Eisenhüttenstadt, Marc Wentzke, spannend. Opitz hatte am Wochenende bei einem internationalen Turnier in Kemerovo (Russland) gerungen. „Die neue Wettkampfordnung macht es möglich, dass Mannschaften Kämpfe verlegen dürfen, wenn Nationalkader auf Einladung des Deutschen Ringer-Bundes unterwegs sind“, erklärt Wentzke. Die Regelung ist ein Verweis darauf, dass namhafte Ringer mittlerweile in der Regionalliga, der zweithöchsten in Deutschland, Duelle bestreiten.

Gegen den RV Thalheim starteten die gastgebenden Frankfurter erfolgreich: Noorollah Ahmadi (57 kg/Freistil) besiegte Emil Lehmann vorzeitig dank technischer Überlegenheit und brachte die Kampfgemeinschaft mit 4:0 in Führung, René Zimmermann (130 kg/griech-röm.) gewann über Ondrej Dadak nach Punkten, was zwei weitere Mannschaftspunkte bedeutete. Schwer hatte es der jüngste Frankfurter, Philipp Riese (61/griech-röm.), der dem international erfahrenen Peter Haase technisch unterlegen war. Der 18-Jährige ärgerte sich, dass er bei zwei Würfen zu unachtsam war. „Ich habe den linken Arm vom Körper geöffnet, da kam der Gegner rein.“ Sein Ziel ist es, wenn es schon mit einem Sieg nicht klappt, möglichst knappe Niederlagen zu erreichen, um nur kleine Mannschaftspunkte abzugeben. „In der vorigen Saison habe ich oft gegen Gleichaltrige gekämpft. Jetzt merkt man, dass einige Ringer aus der 1. Bundesliga runtergekommen sind“, sagt der Sportschüler.

Mit zwei weiteren Niederlagen durch Karsten Pikulla (98/F) und Steve Brylla (66/F), der mit einer starken Aktion nur einen Punkt abgab, gingen die Frankfurter mit einem 6:9 in die Pause. Auch danach ging es für sie nicht optimal weiter. Der Thalheimer Chris Schneider (86 kg/griech-röm.) punktete schnell mit Würfen, die späte Gegenwehr von David Ignatius führte zu keiner Wertung. Brian Tewes (71/griech-röm) gelang die Aufholjagd. Schon nach 1:30 Minuten hatte er im Kampf gegen den jüngeren Leon Racz sechs Wertungspunkte sicher, brachte erfolgreich Würfe zu Ende und wurde nach 4:26 Minuten unter dem Beifall der vielen Zuschauer zum technisch-überlegenen Sieger erklärt. Leicht machte es dann Marc Wentzke (75) seinem Gegner im ungewohnten Freistil nicht, der Sieg blieb ihm aber verwehrt. Warum griechisch-römisch-Ringer ihre Probleme mit dem Freistil haben, beschreibt Steve Brylla: „Die Grecos kennen die Beinabwehr nicht. Wenn ich einen Angriff auf die Beine starte und den Gegner abhebe, weiß der nicht, war er machen soll.“ Das kann, wie bei Wenztke, auch mal schmerzhaft enden.

Zum Abschluss kam Erik Weiß zu seinem ersten Einsatz in der Saison, nachdem er zweimal kampflos gewonnen hatte und einmal im WM-Vorbereitungscamp weilte. Mit kleinen Punkten baute er seinen Vorsprung aus, ließ sich von einer kleinen Verletzung am Ohr nicht aus dem Konzept bringen und schaffte mit einem vorzeitigen Überlegenheitssieg den 14:14-Ausgleich. Für Unmut bei Zuschauern sorgte sein Gegner Tobias Löffler, der sich zu Beginn einer Technik wiederholt auf die Matte fallen ließ.