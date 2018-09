Mumifizierte Reste aus Müll

Renate Meliß

Panketal Leise rauschen die Bäume im Herbstwind. Das weiße Haus von Rose Schulze in Zepernick ist lichtdurchflutet. Gern arbeitet sie auch im Freien in ihrem Garten. „Ich schöpfe hier gerade Papier. Das benötige ich für mein neues Projekt“, erzählt die Künstlerin, die auch Bücher illustriert.

Einige fertige Objekte trocknen bereits im Gewächshaus. „Ich habe eine Fotogenehmigung und darf die Müllhalde in Schwanebeck betreten. Da bin ich des Öfteren auf der Pirsch“, sagt sie und lächelt. Sie lebt davon, wie andere leben. „Wir sind eine Wegwerfgesellschaft. Die ewige Gier nach Neuem, immer wieder Neuem und Besserem ist heute vielen Menschen eigen. So vieles strandet auf dem Müll und fällt dem Vergessen anheim.“

In der Woche fahren Laster die Reste großer Verbrennungsanlagen für Hausmüll dorthin. Was nicht Opfer der Flammen wird, landet - seltsam durch Walzen verbogen – dort auf Halden und Wegen. Es sind meist Gegenstände aus Metall, die irgendwann einmal eine Funktion hatten. „Also beschloss ich, einige Dinge davon zu sammeln, sie in Papier einzuschöpfen wie Mumien und so für die Nachwelt zu konservieren.“

Und so, verwandelt in den Farben Weiß und Gold, zeigen sich die seltsamen Relikte menschlichen Daseins als hübsche Dekoration auf ganz neue Art den verwunderten Besuchern. „Ich fühle mich oftmals wie ein Auslaufmodell und frage mich, was kann ich als Künstler heute überhaupt noch tun?“, fragt sich die Künstlerin, durch deren Herz und Hand so viele wundervolle Bilder von Island-Landschaften – Eisblöcke in durchscheinendem Blau-Weißem Licht – entstanden sind.

Pferdeherden, die auf Biesenthaler Wiesen und Weiden in der Sonne grasen, Stillleben, unzählige Porträts hat Rose Schulze festgehalten. „Die Menschen sind heute immer irgendwie überlastet und abgehetzt, sie scheinen kaum noch einen Sinn für das Hier und Heute zu haben – umflimmert von viel zu vielen Informationen, Bildern und den ewigen Nachrichten ihrer Smartphones“, beobachtet die Künstlerin. „Die Angst um den Arbeitsplatz, Termine, denen sie hinterhereilen, bestimmen den Alltag. In den meisten Wohnzimmern steht ein viel zu großer Fernseher, doch wo sehen sie sich noch selbst?“ fragt sie sich die Frau, die sich intensiv in ihren Gedanken damit auseinandersetzt.

Bereits ihre erste Ausstellung innerhalb der Zepernicker Randspiele war ein großer Erfolg. Also beschloss Rose Schulze, mit dem Thema Zivilisationsmüll weiterzumachen. So schöpft sie täglich neues Papier, mumifiziert die weggeworfenen Dinge des Alltags, um sie für die Nachwelt auf ihre eigene Weise zu erhalten. Damit legt sie auch den Finger auf ein Thema der Zeit, in der Meere verschmutzt und Klimawandel verursacht werden. Mit dem Bewusstsein, das eigene Handeln selbst ein Stück weit zu überprüfen, verlässt der Besucher die gebürtige Zepernickerin.

www.rose-schulze.de